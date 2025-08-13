विज्ञापन
IIM-बैंगलोर की जैकेट में दिखा ऑटो ड्राइवर, जानिए इसके पीछे की इमोशनल कर देने वाली कहानी

IIM-बैंगलोर के छात्रों ने अपने होस्टल मेस कर्मचारी को जैकेट गिफ्ट की, जो पार्ट-टाइम ऑटो भी चलाते हैं. यह छोटी-सी दयालुता की कहानी सोशल मीडिया पर दिल जीत रही है.

IIM-बैंगलोर की जैकेट पहने ऑटोवाले की कहानी ने जीता दिल

Bengaluru auto driver IIM-B jacket: बेंगलुरु की सड़कों पर रोज़ाना हजारों ऑटो चलते हैं, लेकिन एक महिला की नज़र तब ठहर गई जब उसने एक ऑटो ड्राइवर को प्रतिष्ठित IIM-बैंगलोर (IIM-B) की जैकेट पहने देखा. महिला का नाम अपूर्वा है, और उनकी इस मुलाकात की कहानी सोशल मीडिया पर दिल छू लेने वाली बन गई.

जिज्ञासा ने कराई बातचीत (viral heartwarming story)

अपूर्वा ने बताया कि जैकेट देखकर उनका मन हुआ कि वो ड्राइवर से बात करें. बातचीत में पता चला कि वह व्यक्ति IIM-B के होस्टल मेस में फुल-टाइम काम करता है. वहां के छात्रों ने, उनकी सेवाओं और मेहनत के प्रति आभार जताते हुए, उन्हें यह जैकेट गिफ्ट की थी.

ऑटो ड्राइविंग पार्ट-टाइम (IIM Bangalore students kindness)

ड्राइवर ने आगे बताया कि ऑटो चलाना उनका पार्ट-टाइम काम है, जिसे वो अपने परिवार की आर्थिक मदद के लिए करते हैं. दिन में वो होस्टल मेस में छात्रों के लिए खाना बनवाने और सर्व करने में मदद करते हैं और खाली समय में ऑटो चलाते हैं.

सोशल मीडिया पर तारीफों की बौछार ( IIMB students ne gift ki jacket)

अपूर्वा की पोस्ट X (पूर्व में ट्विटर) पर वायरल हो गई और लोगों ने ड्राइवर की मेहनत के साथ-साथ IIM-B के छात्रों की इंसानियत की जमकर तारीफ की. एक यूज़र ने लिखा, दयालुता हमारी सोच से कहीं आगे तक जाती है. दूसरे ने कहा, आईआईएमबी के छात्र वाकई बहुत प्यारे होते हैं. पिछले हफ़्ते मैंने यह सीखा जब मैंने देखा कि वे अपने आस-पास के सभी लोगों का कितना ख्याल रखते हैं.

