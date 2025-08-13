नोएडा में यहां प्रॉपर्टी खरीदने वालों की चांदी, 139% तक बढ़ीं मकान की कीमतें

यूपी में नोएडा के सेक्टर-150 में रहने वालों की लॉटरी लगी है. इस इलाके में बीते साढ़े तीन साल में घरों की कीमतें 139% तक बढ़ चुकी हैं. रियल एस्टेट एडवाइजर कंपनी एनारॉक की रिपोर्ट के अनुसार ये ग्रोथ 7 शहरों के 14 मौजूदा बाजार में सबसे ज्यादा है. एनारॉक की इस रिपोर्ट में बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, दिल्ली-एनसीआर, मुंबई महानगर क्षेत्र, कोलकाता और चेन्नई के 14 पॉश इलाकों की प्रॉपर्टी की कीमतों के बारे में बताया है.

5700 रुपए से बढ़कर 3,600 रुपए प्रति वर्ग फुट हुए रेट

रिपोर्ट में बताया है कि नोएडा सेक्टर-150 (Noida Sector-150) में एवरेज रेट्स जून 2025 में बढ़कर 13,600 रुपए प्रति वर्ग फुट हो गए, जो 2021 के आखिर में 5700 रुपए प्रति वर्ग फुट थे. आंकड़ों में बड़ा अंतर साफ देखा जा सकता है. वहीं, गुरुग्राम के सोहना रोड पर भी कीमतों में कमाल की ग्रोथ हुई है. वहां प्रॉपर्टी की कीमतें 74% बढ़कर 6600 रुपए प्रति वर्ग फुट से 11,500 रुपए प्रति वर्ग फुट हो गईं हैं.

नोएडा सेक्टर-150 की ग्रोथ ने सभी को किया पीछे

एनारॉक ने जानकारी दी है कि, नोएडा का सेक्टर-150 का इलाका ग्रोथ के मामले में सबसे आगे रहा है. प्रॉपर्टी वैल्यू 139% तक बढ़ गई है. ये ग्रोथ इस रिपोर्ट के सभी इलाकों में सबसे ज्यादा है. वजह की बात करें तो कीमतें बढ़ने के पीछे यहां की नई टाउनशिप परियोजना, ग्रीनफील्ड प्लानिंग और लगातार हो रहे निवेश जैसे कई बड़े कारण मौजूद हैं.'

एनारॉक के चेयरमैन अनुज पुरी ने बताया कि, 'साल 2022 से साल 2023 में 7 शहरों की प्रॉपर्टी के दाम तेजी से बढ़े हैं. वहीं दूसरी जगह खरीदार और बेचने वाले दामों को लेकर थोड़ा अलर्ट मोड पर हैं तो ग्रोथ कम देखी जा रही है.