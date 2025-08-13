बेंगलुरु में दोस्ती के नाम पर धोखा: पत्नी से अवैध संबंध के चलते युवक की हत्या

बेंगलुरु में एक 39 वर्षीय व्यक्ति विजय कुमार की हत्या के मामले में चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है. पुलिस के अनुसार, हत्या का आरोप उसके बचपन के दोस्त धनंजय उर्फ जय पर है, जो कथित रूप से विजय की पत्नी आशा के साथ अवैध संबंध में था.

विजय और धनंजय की दोस्ती तीन दशक से भी अधिक पुरानी थी. दोनों मगदी में साथ पले-बढ़े और बाद में सुंकदकट्टे इलाके में रहने लगे. विजय रियल एस्टेट और वित्तीय लेन-देन से जुड़ा हुआ था. लगभग दस साल पहले उसने आशा से शादी की थी और दोनों कामाक्षीपाल्या में रहते थे.

हाल ही में विजय को अपनी पत्नी और धनंजय के बीच चल रहे प्रेम संबंध की जानकारी मिली. बताया जा रहा है कि उसने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया था और उनके साथ की तस्वीरें भी मिली थीं. इसके बाद उसने अपनी शादी बचाने की कोशिश की और पत्नी के साथ माचोहल्ली के पास कडाबागेरे इलाके में किराए के मकान में रहने लगा. हालांकि, पुलिस का कहना है कि अवैध संबंध फिर भी जारी रहा.

घटना वाले दिन विजय शाम तक घर पर था, फिर बाहर गया और कुछ समय बाद माचोहल्ली के डी ग्रुप लेआउट इलाके में उसका शव मिला. पुलिस को शक है कि यह हत्या आशा और धनंजय की साज़िश का नतीजा हो सकती है.

मदनायकनहल्ली पुलिस ने आशा को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, जबकि धनंजय फिलहाल फरार है और उसकी तलाश जारी है.