Eko Hindi Review: 2 घंटे 5 मिनट की इस फिल्म को देखा तो भूल जाएंगे धुरंधर और छावा, ओटीटी पर हो चुकी है रिलीज

Eko Movie Review: नए साल की शुरुआत हो चुकी है और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर धमाका करने वाली एक मलयालम मिस्ट्री थ्रिलर ने एंट्री मार ली है. हम बात कर रहे हैं Eko की, जो 31 दिसंबर 2025 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है. ये फिल्म इतनी दमदार है कि देखते ही देखते नेटफ्लिक्स की टॉप 10 लिस्ट में जगह बना ली और IMDb पर 8.2 की शानदार रेटिंग हासिल कर ली. थिएटर्स में सिर्फ 5 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म ने 46 करोड़ रुपये की कमाई की है.

Eko की कहानी

Eko की कहानी केरल की धुंधली पहाड़ियों में बसे काटुकुन्नु इलाके में सेट है. यहां एक बुजुर्ग महिला म्लाठी चेट्टाथी (बियांका मोमिन) और उनका केयरटेकर पीयूस (संदीप प्रदीप) एक झोपड़ी में कुत्तों के झुंड के साथ रहते हैं. चेट्टाथी का पति कुरियाचन (सौरभ सचदेवा) एक कुख्यात डॉग ब्रीडर है, जो सालों से फरार है. पुलिस, माओवादी और पुराने दुश्मन सब उसकी तलाश में हैं. फिल्म में रहस्यमय मेहमान आते हैं, पुराने राज खुलते हैं और एक के बाद एक ट्विस्ट आते हैं जो रोमांच बनाए रखते हैं.

Eko की स्टारकास्ट

डायरेक्टर दिनजीत अय्याथन और राइटर-सिनेमेटोग्राफर बहुल रमेश की जोड़ी ने पहले 'किष्किंधा कांडम' जैसी हिट दी थी, और Eko उनकी एनिमल ट्रिलॉजी की आखिरी फिल्म है. ये स्लो-बर्न थ्रिलर है. सिनेमेटोग्राफी कमाल की है. इडुक्की की जंगल और कोहरे भरी लोकेशन हर फ्रेम को जिंदा कर देती है. परफॉर्मेंस की बात करें तो संदीप प्रदीप ने पीयूस के रोल में जान डाल दी है. बियांका मोमिन की चुप्पी और एक्सप्रेशंस कमाल के हैं. विनीत, नारायण, बिनु पप्पू, आशोकन और सौरभ सचदेवा जैसे सपोर्टिंग एक्टर्स ने भी कमाल किया.

Eko धुरंधर से भी आगे

अब सवाल ये कि ये फिल्म धुरंधर, छावा और कांतारा चैप्टर 1 को क्यों पीछे छोड़ देगी? दोस्तों, 2025 में धुरंधर जैसी एक्शन पैक्ड फिल्में और छावा, कांतारा जैसी ग्रैंड स्टोरीज ने बॉक्स ऑफिस हिलाया, लेकिन Eko अलग लेवल की है. ये कोई लाउड एक्शन या इमोशनल ड्रामा नहीं, बल्कि प्योर साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जो दिमाग में घुस जाती है. थिएटर्स में मिस की तो कोई बात नहीं, अब नेटफ्लिक्स पर हिंदी वर्जन उपलब्ध है.