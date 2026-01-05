विज्ञापन
ठंड से ठिठुरा उत्तर भारत, पहाड़ों पर अगले 2 दिन बारिश-बर्फबारी, राजस्थान में तापमान 1.1 डिग्री पर पहुंचा

उत्तर भारत में जनवरी 2026 में शीतलहर और घना कोहरा जारी रहेगा. आईएमडी ने तापमान गिरने, विजिबिलिटी कम होने और AQI खराब होने की चेतावनी दी है. दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी और बिहार में आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम

  • उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी और तापमान में भारी गिरावट आई है
  • दिल्ली में अधिकतम तापमान सामान्य से दो डिग्री कम 17.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है
  • कश्मीर घाटी में पारा शून्य से नीचे है और अगले कुछ दिनों में हिमपात या हल्की बारिश की संभावना है
नई दिल्ली:

कड़ाके की सर्दी ने उत्तर भारत को अपनी गिरफ्त में ले लिया है. कोहरे की मोटी चादर ने सुबह-सुबह सड़कों को गायब कर दिया है, जबकि गिरते तापमान ने लोगों को घरों में दुबकने पर मजबूर कर दिया है. देश की राजधानी दिल्ली में रविवार को दिन का तापमान औसत से नीचे चला गया और राजस्थान के कई हिस्सों में विजिबिलिटी बेहद कम रही. जबकि कश्मीर घाटी में पारा शून्य से नीचे है और मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना जताई है.

दिल्ली का हाल

मौसम विभाग ने अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, दिल्ली में अधिकतम तापमान 17.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से दो डिग्री कम है. वहीं न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस रहा. शाम 5:30 बजे सापेक्ष आर्द्रता 73 प्रतिशत रही. दिल्ली के एक्यूआई की बात करें तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के मुताबिक, सुबह दिल्ली का एक्यूआई 266 रहा, जो ‘खराब' श्रेणी में आता है.

राजस्थान में सुबह के दौरान कई स्थानों पर मध्यम से घना कोहरा छाया रहा, जिसमें सीकर जिले के फतेहपुर में सबसे कम न्यूनतम तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम विभाग के अनुसार, सिरोही, पाली और चूरू में न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, इसके बाद वनस्थली में चार डिग्री सेल्सियस, लूंकरनसर में 2.8 डिग्री सेल्सियस और सीकर में 2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा.

पिछले 24 घंटे का मौसम

  1. वेरी डेंस फॉग (विजिबिलिटी < 50 मीटर): जम्मू, पंजाब और उड़ीसा
  2. डेंस फॉग (विजिबिलिटी 50-200 मीटर): मणिपुर, बिहार, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और उत्तराखंड
  3. कोल्ड डे कंडीशन: पूर्वी उत्तर प्रदेश में दर्ज 
आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम

आईएमडी के मुताबिक, घना कोहरा, शीतलहर और गिरते तापमान का दौर जारी रहेगा

  • 5 जनवरी: छत्तीसगढ़, झारखंड और बंगाल से फॉग चेतावनी हटी
  • 6 जनवरी: पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में डेंस फॉग
  • 7 जनवरी: वेरी डेंस फॉग सिर्फ ईस्ट यूपी में
  • 8-9 जनवरी: पंजाब, हरियाणा और यूपी में डेंस फॉग जारी

उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप

उत्तर भारत में रविवार को ठंड का प्रकोप और बढ़ गया. राजधानी में दिन का तापमान गिर गया और राजस्थान के कुछ हिस्सों में कोहरे के कारण विजिबिलिटी बाधित रही. कश्मीर में भी तापमान शून्य से नीचे बना रहा और मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में घाटी के ऊंचे इलाकों में हल्की बारिश या हिमपात का पूर्वानुमान जताया है.  मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, छह जनवरी तक शीतलहर का प्रकोप बना रहेगा.

कश्मीर में बर्फबारी

पांच और छह जनवरी को उत्तर और मध्य कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या हिमपात का अनुमान जताया गया है. मौसम विभाग ने बताया कि उत्तराखंड के कुछ इलाकों में छह जनवरी को बारिश या हिमपात हो सकता है. आईएमडी ने कहा कि अगले तीन दिन मध्य और पूर्वी भारत में न्यूनतम तापमान में दो से चार डिग्री सेल्सियस की क्रमिक गिरावट आने की संभावना है, जिसके बाद अगले चार दिनों तक तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा. अगले पांच दिनों में गुजरात में न्यूनतम तापमान बढ़ने की संभावना है. भारत के शेष हिस्सों में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव का पूर्वानुमान नहीं है.

