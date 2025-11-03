आनंद महिंद्रा 70 साल की उम्र में भी कैसे रहते हैं फिट, बिजनेस टाइकून ने खुद बताया राज, इस रूटीन को करते हैं फॉलो

Anand Mahindra Fitness Routine: बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा 70 साल की उम्र में भी फिट और एक्टिव हैं. वह अपनी सादगी, अपनापन और सोशल मीडिया पर दोस्ताना अंदाज के लिए जाने जाते हैं. ऐसे लोग उनकी फिटनेस का राज जानना चाहते हैं. आनंद महिंद्रा और उनकी फिटनेस का राज उनके नियमित डेली रूटीन और हेल्दी लाइफस्टाइल में छिपा हुआ है. महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा न केवल एक सफल व्यवसायी हैं, बल्कि वह एक फिटनेस उत्साही भी हैं. वह खुद कहते हैं कि इसके पीछे कोई जादुई फार्मूला नहीं है, बस एक संतुलित रूटीन, शरीर और दिमाग दोनों का ख्याल रखना और लगातार अभ्यास ही उनकी एनर्जी का राज है.

आनंद महिंद्रा ने खुद बताया था कि वह कोई फिटनेस गुरु नहीं हैं. उनका कहना है कि फिटनेस के लिए नियमित व्यायाम और योग बहुत जरूरी है. वह अपने दिन की शुरुआत 20 मिनट के ध्यान से करते हैं, जिससे उनके दिमाग और शरीर दोनों को शांति और एनर्जी मिलती है. इसके अलावा वह हफ्ते भर में कार्डियो, वेट ट्रेनिंग और योग करते हैं. वह कभी स्विमिंग और इलिप्टिकल मशीन पर कार्डियो करते हैं, तो कभी वजन उठाकर मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं.

आनंद महिंद्रा मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, जो उम्र बढ़ने के साथ मांसपेशियों और हड्डियों की ताकत को बनाए रखने में मदद करता है. वह नियमित रूप से वेट लिफ्टिंग करते हैं, जिससे उनकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं और शरीर लचीला रहता है.

आनंद महिंद्रा अपने फिटनेस रूटीन को नियमित रूप से फॉलो करते हैं और कभी भी इसे छोड़ते नहीं हैं. आनंद महिंद्रा के मुताबिक, फिटनेस के लिए अनुशासन और नियमितता बहुत जरूरी है और अगर आप इन दोनों चीजों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो आप उम्र बढ़ने के बावजूद फिट और एक्टिव रह सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.