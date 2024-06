ऑटो ड्राइवर ने खरीदा नया ऑटो, फिर सामने बैठकर ले रहा था सेल्फी, यूजर्स बोले- मेहनत से खरीदा ऑटो भी मर्सिडीज से कम नहीं

सोशल मीडिया वो जगह है, जहां अक्सर हमें कुछ न कुछ हैरतअंगेज़ या फिर दिल को छू लेने वाली चीजें देखने को मिलती रहती हैं. ऐसा ही एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक ऑटो ड्राइवर (Auto rickshaw driver) को अपने नए खरीदे गए ऑटो के सामने सेल्फी लेते हुए दिखाया गया है. जिससे देखकर लोग भावुक हो रहे हैं.

वायरल क्लिप की शुरुआत एक ऑटो ड्राइवर से होती है जो अपनी नई गाड़ी के सामने सड़क पर बैठा है और अलग-अलग एंगल से उसके साथ एक 'परफेक्ट' सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा है. एक्स यूजर नीतू खंडेलवाल ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, “कड़ी मेहनत और अरमानों से खरीदी गई ऑटो किसी मर्सिडीज कार से कम नहीं है. भगवान इस आदमी को सौभाग्य प्रदान करें.”

देखें Video:

