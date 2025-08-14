विज्ञापन
गुब्बारा बेच रहे बच्चे ने फ्री में पैसे लेने से किया इनकार, ईमानदारी भरे अंदाज ने जीत लिया सोशल मीडिया का दिल

गुब्बारा बेचते एक नन्हे बच्चे ने फ्री में पैसे लेने से इनकार कर ईमानदारी की मिसाल पेश की. सोशल मीडिया पर यह वीडियो 85 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और लोगों का दिल जीत रहा है.

Little Kid Selling Balloon: एक उम्र में जहां बच्चे स्कूल के मैदान में खेलते हैं, वहीं कुछ मासूम अपनी रोज़ी-रोटी के लिए सड़क पर खड़े होकर सामान बेचते हैं. नोएडा की गलियों से आया एक वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, जिसमें एक छोटा बच्चा गुब्बारे बेचते हुए ऐसी ईमानदारी दिखाता है कि हर किसी का दिल जीत लेता है.

फ्री में पैसे लेने से किया इनकार (little balloon seller viral video)

वीडियो में एक शख्स अपनी कार में बैठा है, तभी बच्चा खिड़की के पास आकर कहता है, बैलून ले लो 10 का. शख्स मज़ाक में कह देता है कि, मेरे पास पैसे नहीं हैं, फ्री में दे दो. यह सुनकर बच्चा न नाराज होता है, न रूठता है, बल्कि मुस्कुराते हुए एक गुब्बारा दे देता है और कहता है, पक्का ले लो, चावल खिलाया है तो ले लो.

ईमानदारी की मिसाल (heartwarming child seller reel)

बात यहीं खत्म नहीं होती. शख्स फिर 30 रुपये निकालकर कहता है, मेरे पास इतना ही है और पेटीएम तू लेगा नहीं. बच्चा पैसे लेता है, लेकिन उनके बदले में 2 और गुब्बारे थमा देता है. हाथ हिलाकर बाय कहता है और आगे बढ़ जाता है. इस मासूमियत और स्वाभिमान ने लाखों यूजर्स का दिल पिघला दिया.

सोशल मीडिया पर बेमिसाल प्यार (balloon bechta baccha viral)

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @prateekkwatravlogs ने शेयर किया. कैप्शन में लिखा, सच में पैसे नहीं थे वरना लड़के ने तो दिल जीत लिया. अब तक इस वीडियो को 85 लाख से ज्यादा व्यूज़, 11 लाख से ज्यादा लाइक्स और 17 हजार से ज्यादा कमेंट मिल चुके हैं.

यूजर्स की भावनाएं (Instagram trending reel)

कमेंट सेक्शन में यूजर्स ने बच्चे की तारीफों के पुल बांध दिए. किसी ने लिखा, दिल छू लिया भाई ने. तो किसी ने कहा, गरीब लोगों का दिल अमीर होता है. एक यूजर ने लिखा, एक ही दिल था, वो भी इस बच्चे ने जीत लिया. वहीं, कई लोगों ने उसे बहुत प्यारा बच्चा और दिल का राजा कहा.

