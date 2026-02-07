गजब का दिमाग! ऑटो की बैकसीट पर ही खोल ली ज्वेलरी शॉप, ड्राइवर का अनोखा साइड बिजनेस वायरल

आज के समय में बढ़ती महंगाई और जरूरतों के कारण लोग आय के नए-नए स्रोत तलाश रहे हैं. अब केवल नौकरी या एक ही काम पर निर्भर रहने के बजाय कई लोग ज्यादा कमाई के लिए अलग-अलग तरीके अपना रहे हैं. इसी बीच एक ऑटो ड्राइवर का अनोखा साइड बिजनेस सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हैरान भी किया है और प्रेरित भी.

ऑटो को बना दिया चलता-फिरता स्टोर

वायरल वीडियो में सड़क किनारे खड़े एक ऑटो को दिखाया गया है. जब कैमरा उसकी पिछली सीट की ओर जाता है, तो वहां अलग-अलग रंग और डिजाइन के खूबसूरत झुमके सजे हुए नजर आते हैं. दरअसल, ड्राइवर ने अपने ऑटो में ही ज्वेलरी का छोटा सा सेटअप तैयार कर लिया है. ऑटो में बैठने वाली महिला यात्रियों को वह ये झुमके दिखाता है और पसंद आने पर तुरंत बेच भी देता है. इस तरह बिना किसी अलग दुकान या अतिरिक्त समय के वह अपनी कमाई बढ़ा रहा है.

देखें Video:

कम निवेश में स्मार्ट कमाई का तरीका

इस आइडिया की खास बात यह है कि इसके लिए न तो ज्यादा निवेश की जरूरत है और न ही अलग से जगह लेने की. ऑटो ड्राइवर अपने रोज़मर्रा के काम के साथ ही यह छोटा व्यवसाय चला रहा है. यह मॉडल उन लोगों के लिए एक अच्छा उदाहरण बनकर सामने आया है, जो कम पूंजी में छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन शुरुआत कैसे करें, यह तय नहीं कर पाते.

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया

वीडियो वायरल होते ही लोगों ने इस पर जमकर प्रतिक्रिया दी. कई यूजर्स ने इसे मेहनत और समझदारी का बेहतरीन उदाहरण बताया. कुछ लोगों ने लिखा कि बिजनेस शुरू करने के लिए बड़े निवेश की नहीं, बल्कि अच्छे आइडिया की जरूरत होती है. वहीं, कुछ यूजर्स का कहना है कि बढ़ती महंगाई के दौर में इस तरह के छोटे साइड बिजनेस आम लोगों के लिए काफी मददगार साबित हो सकते हैं. कुल मिलाकर, इस ऑटो ड्राइवर की सोच ने यह साबित कर दिया कि अगर इरादा मजबूत हो, तो कम संसाधनों में भी कमाई के नए रास्ते बनाए जा सकते हैं.

(Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.)

