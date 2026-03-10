1970 के पुराने फोन को बना दिया AI असिस्टेंट! सिर्फ 2300 रु में बना इंजीनियर का अनोखा जुगाड़ वायरल

पुरानी चीजों को नए तरीके से इस्तेमाल करना हमेशा लोगों का ध्यान खींचता है. बेंगलुरु के एक टेक प्रेमी ने ऐसा ही अनोखा प्रयोग किया है. उन्होंने 1970 के दशक के एक पुराने रोटरी टेलीफोन को आधुनिक AI असिस्टेंट में बदल दिया. इस अनोखे प्रोजेक्ट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसकी खूब तारीफ कर रहे हैं.

दादाजी के पुराने फोन से बना AI असिस्टेंट

एक्स पर पंकज नाम के यूजर ने अपने इस अनोखे प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी शेयर की है. उन्होंने बताया कि वह आधुनिक स्मार्ट स्पीकर्स जैसे प्लास्टिक के डिवाइस से बात करके थक गए थे. इसी वजह से उन्होंने अपने दादाजी के पुराने रोटरी फोन को AI असिस्टेंट में बदलने का फैसला किया. बाहर से यह फोन बिल्कुल 1970 के दशक के पुराने टेलीफोन जैसा ही दिखाई देता है, लेकिन अंदर से यह एक आधुनिक AI सिस्टम की तरह काम करता है.

i was tired of talking to ugly plastic boxes. so i turned my grandfather's old rotary phone into an ai assistant🤳



Hey Kiri बोलते ही शुरू हो जाता है काम

पंकज ने बताया कि इस फोन का इस्तेमाल करना भी बेहद आसान है. जैसे ही फोन का रिसीवर उठाया जाता है, सिस्टम आवाज सुनने के लिए तैयार हो जाता है. इसके बाद Hey Kiri बोलते ही AI असिस्टेंट सक्रिय हो जाता है. यूजर इससे कई तरह के काम करवा सकता है, जैसे कैब बुक करना, मीटिंग शेड्यूल करना, मैगी ऑर्डर करना, लाइट बंद करना या ईमेल का सार बताना.

सिर्फ 2300 रुपये में तैयार किया सिस्टम

इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात इसकी कम लागत है. पंकज के अनुसार उन्होंने पूरा सेटअप लगभग 2,307 रुपये में तैयार किया. अब यह फोन उनके डेस्क पर एक सजावटी वस्तु के साथ-साथ एक उपयोगी AI इंटरफेस के रूप में भी काम करता है.

सोशल मीडिया पर लोगों ने की तारीफ

पंकज ने अपने पोस्ट के साथ इस फोन की तस्वीरें और एक छोटा डेमो वीडियो भी शेयर किया. वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे यह पुराना फोन AI असिस्टेंट की तरह काम करता है. सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इस प्रोजेक्ट की तारीफ की. एक यूजर ने लिखा, आप सच में कमाल हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे आपका पुराना फोन पसंद आया. वहीं, एक अन्य यूजर ने कहा कि पुराने हार्डवेयर का इस्तेमाल करके नई चीज बनाना सीखने का एक मजेदार तरीका है.

(Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.)

