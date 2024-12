जिम में गर्लफ्रेंड उड़ा ले गया कोई, तो भड़के बॉयफ्रेंड ने Gym पर फोड़ दिया ठीकरा, वन स्टार रेटिंग देकर रिव्यू में लिखी दुख भरी दास्तां

पुणे स्थित एक जिम के लिए एक शख्स की वन-स्टार रेटिंग ऑनलाइन वायरल हो गई है और इसने सोशल मीडिया यूजर्स को हंसने पर मजबूर कर दिया है. एक्स पर शेयर किए गए एक स्क्रीनशॉट के अनुसार, उस शख्स ने जिम को खराब रेटिंग इसलिए दी क्योंकी उसकी गर्लफ्रेंड उस जिम में आने वाले एक दूसरे शख्स के साथ चली गई और उसे धोखा दे दिया.

एक्स पर शेयर किए गए स्क्रीनशॉट के मुताबिक शख्स ने गूगल के रेटिंग सेक्शन में जाकर लिखा, "मैंने कुछ महीने पहले अपनी गर्लफ्रेंड के साथ क्लास जॉइन की थी. यह जगह अच्छी है, लोग अच्छे हैं लेकिन 1 स्टार इसलिए क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड (गर्लफ्रेंड) श्रुति ने सेंटर में 'अभिषेक' नाम के एक लड़के के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया."

उस शख्स ने बताया कि पहले तो उसे लगा कि वे सिर्फ़ दोस्त हैं, लेकिन बाद में मामला गंभीर हो गया. "शुरू में, मुझे लगा कि वह सिर्फ़ उसके साथ दोस्ताना व्यवहार कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह उसे मुझसे चुरा रहा है. मैंने अपना प्रोटीन शेक भी अभिषेक के साथ शेयर किया, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया. अब, वे साथ में वर्कआउट करते हैं और मैं अकेला हूं."

X यूजर सोहम ने गुरुवार को एक्स पर रिव्यू का स्क्रीनशॉट शेयर किया. तब से, पोस्ट को 1.2 मिलियन से ज्यादा बार देखा गया और 24,000 से ज्यादा लाइक मिले. कमेंट सेक्शन में लोग मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं.

