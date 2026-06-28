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कबाड़ की ट्यूब लाइट से बना डाला खूबसूरत पक्षी, कलाकार की क्रिएटिविटी हुई वायरल

एक कलाकार ने खराब ट्यूब लाइट से खूबसूरत पक्षी बनाकर सोशल मीडिया पर धूम मचा दी. वीडियो को 7.77 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल गए है. इधर, लोग उसकी क्रिएटिविटी की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

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कबाड़ की ट्यूब लाइट से बना डाला खूबसूरत पक्षी, कलाकार की क्रिएटिविटी हुई वायरल
कबाड़ की ट्यूब लाइट से कलाकार ने बनाई खूबसूरत कलाकृति
सोशल मीडिया

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक कलाकार का हुनर लोगों का दिल जीत रहा है. वायरल वीडियो में एक शख्स बेकार और खराब पड़ी ट्यूब लाइट को ऐसा नया रूप दे रहा है कि देखने वाले हैरान रह गए. कबाड़ समझी जाने वाली ट्यूब लाइट से वह बेहद खूबसूरत पक्षी तैयार कर रहा है. यही वजह है कि यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

कबाड़ से बनाई शानदार कलाकृति

वीडियो में आप देख सकते हैं कि कलाकार सबसे पहले पुरानी ट्यूब लाइट की किनारी को सावधानी से तोड़ता है. इसके बाद उसके अलग-अलग हिस्सों को आग में पिघलाकर एक सुंदर पक्षी की आकृति तैयार करता है. उसकी बारीकी और मेहनत देखकर हर कोई उसकी तारीफ कर रहा है.

करोड़ों लोगों ने देखा वीडियो

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर kamalesh_sarkar98 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो के कैप्शन में "Amazing Bird Making Using Waste Tube Light" लिखा गया है. अब तक इस वीडियो को 7.77 करोड़ (77.7 मिलियन) से ज्यादा बार देखा जा चुका है, जबकि करीब 19 लाख (1.9 मिलियन) लाइक्स मिल चुके हैं.

कमेंट में लोग कर रहे तारीफ

वीडियो पर लोग कलाकार की क्रिएटिविटी की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि अंकल, आपकी क्रिएटिविटी कमाल की है. लेकिन कृपया सेफ्टी ग्लव्स जरूर पहनिए. दूसरे यूजर ने लिखा कि ग्रेट स्किल सर जी. वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, 'All that toxic chemicals inhalation'.

(Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.)

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