ऑफिस का AC खराब हो गया, Gen Z कर्मचारी चले गए कैफे, HR को बोला- AC ठीक होने के बाद वापस आएंगे

एक महिला ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया और बताया कि उसके Gen Z कजिन और ऑफिस के अन्य कर्मचारी टॉक्सिक वर्क कल्चर का अपने तरीके से सामना कर रहे हैं. यह स्टोरी X (पहले ट्विटर) यूजर Sheetal Rijhwani ने शेयर की, जिसमें उन्होंने अपनी कजिन के साथ हुई बातचीत का जिक्र किया. पोस्ट के मुताबिक, कजिन ने बताया कि ऑफिस में काम करने वाले Gen Z कर्मचारियों ने एक अलग ग्रुप बना रखा है. इस ग्रुप का मकसद है कि सभी एक-दूसरे का साथ दें और काम और निजी जिंदगी के बीच साफ दूरी बनाए रखें.

उन्होंने कुछ ऐसे नियम बनाए हैं, जिनका सभी लोग पालन करते हैं. जैसे- सभी कर्मचारी ऑफिस समय खत्म होते ही साथ में घर निकल जाते हैं, ताकि बेवजह ऑफिस में रुककर बॉस को प्रभावित करने की कोशिश न करें. इसके अलावा, वे वीकेंड पर काम से जुड़े कॉल या मैसेज का जवाब देने से बचते हैं. उनका मानना है कि छुट्टी का समय सिर्फ अपने लिए होना चाहिए, काम के लिए नहीं. अगर किसी को बॉस या काम के दबाव की वजह से देर तक रुकना पड़े, तो बाकी लोग उसका साथ देते हैं और उसे सपोर्ट करते हैं.

इस तरह Gen Z कर्मचारी एक-दूसरे का साथ देकर यह कोशिश कर रहे हैं कि ऑफिस में हेल्दी और बैलेंस्ड वर्क कल्चर बना रहे. यह कहानी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है और लोग Gen Z के इस तरीके की तारीफ कर रहे हैं. कई लोग इसे आज के समय में जरूरी बदलाव बता रहे हैं, जहां कर्मचारी अब अपनी मेंटल हेल्थ और पर्सनल लाइफ को भी उतना ही महत्व दे रहे हैं.

महिला ने आगे बताया कि अगर कोई मैनेजर गलत व्यवहार करता है, तो Gen Z कर्मचारी बिना डरे इसकी शिकायत सीधे HR से कर देते हैं. उनकी कजिन के मुताबिक, इस मामले में HR भी कर्मचारियों का साथ देता है और जरूरत पड़ने पर मैनेजर को ही समझाता या डांटता है. उन्होंने एक मजेदार घटना भी साझा की. एक दिन ऑफिस का एसी खराब हो गया. ऐसे में असहज माहौल में काम करने के बजाय पूरा Gen Z ग्रुप पास के कैफे में चला गया. वहां से उन्होंने HR को बता दिया कि जब तक एसी ठीक नहीं हो जाता, वे वापस ऑफिस नहीं आएंगे. इसके बाद वे कैफे में बैठकर इंतजार करते रहे और काम शुरू किया जब माहौल ठीक हुआ.

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