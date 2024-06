शख्स ने जुगाड़ से बनाया हैंड्स-फ्री छाता, हाथ में नहीं पकड़ना, बस कंधे में फंसाकर चल दीजिए, आनंद महिंद्रा हुए इंप्रेस

आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहते हैं, अक्सर आकर्षक तस्वीरें और वीडियो साझा करते हैं जो उनके फॉलोअर्स का ध्यान खींचते हैं. हाल ही में, उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें मुंबई में मानसून के मौसम में बारिश से बचने का एक शख्स का अनोखा जुगाड़ दिखाया गया है.

मुंबई में हाल की बारिश पर कमेंट करते हुए आनंद महिंद्रा ने एक्स पर वीडियो पोस्ट किया. "आखिरकार, हम इस मानसून में मुंबई में लगातार बारिश देख रहे हैं. हमारी पसंद के हिसाब से भारी बारिश नहीं है, लेकिन शायद यह 'भीगने से बचने के लिए हमारी अलमारी' की योजना बनाने का समय है." उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'पहनने योग्य' छाते के बारे में सोचना एक अच्छा विचार हो सकता है."

देखें Video:

Finally, we're seeing some consistent rain in Mumbai this monsoon.



Not heavy enough for our liking, but it's probably time to plan our ‘wardrobe for wetness.'



May be a good idea to think about a ‘wearable' umbrella



Clever…pic.twitter.com/7pjyFAMJ6O