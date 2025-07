स्वच्छता का मसीहा बना पूर्व IPS, खुद चलाते हैं ठेला और उठाते हैं कचरा

88-year-old cleans streets Chandigarh: जहां आज की दुनिया में लोग रिटायरमेंट के बाद आराम चाहते हैं, वहीं चंडीगढ़ में रहने वाले 88 वर्षीय रिटायर्ड IPS अफसर इंदरजीत सिंह सिद्धू ने अपनी जिंदगी को सेवा का मिशन बना लिया है. 1964 बैच के इस पूर्व पुलिस अधिकारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे सुबह 6 बजे अपनी कॉलोनी सेक्टर 49 की गलियों में खुद ठेला खींचकर कचरा उठाते दिखाई देते हैं.88 साल की उम्र में खुद उठाते हैं.

सड़कों का कचरा (Retired IPS officer Chandigarh)

यह वीडियो इंटरनेट पर इस कदर वायरल हुआ कि खुद आनंद महिंद्रा, जो महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन हैं, भी इसे नजरअंदाज नहीं कर सके. उन्होंने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, हर सुबह 6 बजे जब बाकी शहर नींद में होता है, इंदरजीत सिंह सिद्धू अपने सेवा धर्म में जुट जाते हैं. वह चुपचाप गली-गली घूमते हैं, कचरा उठाते हैं और समाज को स्वच्छता का सच्चा पाठ पढ़ाते हैं.

This clip which was shared with me is about Shri Inder Jit Singh Sidhu of Chandigarh.



Apparently, every morning at 6 AM, in the quiet streets of Chandigarh's sector 49, this 88-year-old retired police officer begins his day in service.



Armed with nothing but a cycle cart and…