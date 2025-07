VIDEO: पानी के बीच तैरता सबसे खूबसूरत गांव, जिसकी खूबसूरती के कायल हुए Anand Mahindra

Anand Mahindra Kadamakkudy tweet: महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा एक बार फिर अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के कारण सुर्खियों में हैं. वह अक्सर प्रेरणादायक और दिल छू लेने वाली बातें साझा करते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी यात्रा योजना साझा कर इंटरनेट यूजर्स का ध्यान खींचा है. उन्होंने X (पूर्व में ट्विटर) पर एक खूबसूरत वीडियो शेयर करते हुए बताया कि, वह केरल के कोच्चि के पास स्थित कदम्माकुडी (Kadamakudy) गांव को देखने के लिए उत्साहित हैं. यह जगह अक्सर दुनिया के सबसे सुंदर गांवों में से एक मानी जाती है.

धरती के सबसे खूबसूरत गांवों में से एक (Anand Mahindra Kadamakkudy Trip)

उन्होंने लिखा, केरल का कदमक्कुडी अक्सर धरती के सबसे सुंदर गांवों में गिना जाता है…दिसंबर में कोच्चि बिज़नेस ट्रिप के दौरान मेरी बकेट लिस्ट में शामिल है, जो यहां से सिर्फ आधे घंटे की दूरी पर है. आनंद महिंद्रा की यह पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गई. कई यूजर्स ने इस स्थान से जुड़ी अपनी यादें, तस्वीरें और यात्रा सुझाव साझा किए. एक यूजर ने लिखा, यह तो केरल की सुंदरता में खो जाने के लिए सबसे बेहतरीन जगह है. दूसरे ने कमेंट किया, धुंधली सुबहें, सुनहरी शामें और सुकून से भरी नदियां…यह तो केरल का छुपा हुआ खज़ाना है. तीसरे यूजर ने लिखा, ध्यान रखें, यह जगह बारिश और ठंड के मौसम में ही सबसे खूबसूरत लगती है. गर्मियों में इसकी चमक कम हो जाती है.

यहां देखें पोस्ट

Kadamakkudy in Kerala.



Often listed amongst the most beautiful villages on earth…



On my bucket list for this December, since I'm scheduled to be on a business trip to Kochi, which is just a half hour away…#SundayWanderer pic.twitter.com/cQccgPHrv9