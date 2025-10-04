ICE एजेंट्स की शर्मनाक हरकत, महिला अधिकारी को जबरन लगाई हथकड़ी, Video देख यूजर्स बोले- अमेरिका खतरे में है !

अमेरिका से एक चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट के दो एजेंट एक महिला अधिकारी को जबरन हथकड़ी लगाते दिख रहे हैं. सोशल मीडिया पर इस वीडियो ने हंगामा मचा दिया है. यह घटना तब हुई जब एक एल्डरपर्सन जेसी फ्यूएंटेस ने हम्बोल्ट पार्क अस्पताल के इमरजेंसी रूम में आईसीई के एजेंट्स से पूछताछ की.. इस वीडियो में दो एजेंट्स को इस महिला अधिकारी से भिड़ते देखा जा रहा है. इसमें से एक एजेंट्स का चेहरा ढका हुआ है और दूसरा महिला अधिकारी को पकड़ता है और उसके हाथ में हथकड़ी डाल देता है.



क्या आईसीई एजेंट इमरजेंसी रूम में आ सकते हैं? (Can ICE agents come to the emergency room?)

एबीसी आईविटनेस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, जिस अस्पताल में यह घटना घटी, उसके निदेशक ने कहा कि इमीग्रेशन एजेंट इमरजेंसी रूम में आ सकते हैं, लेकिन उन्हें ऑपरेशन थियेटर के अंदर जाने की अनुमति नहीं है. उस व्यक्ति की पहचान उजागर नहीं की गई है, जिसे आईसीई एजेंट हिरासत में लेते नजर आ रहे हैं.



सोशल मीडिया पर रिएक्शन ( Chicago Alderperson Social Media)

इस वीडियो पर लोग अब अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं. इस पर एक यूजर ने लिखा है, 'बेहद हास्यास्पद और शर्मनाक'. दूसरे ने लिखा है, 'अमेरिका संकट में है'. तीसरा यूजर लिखता है, 'उन गुंडों पर मुकदमा चलना चाहिए, उस पर इतनी बेरहमी से हमला करने की कोई जरूरत नहीं थी'.

देखें Video:



Also in the north side today.



Ald. Jessie Fuentes was briefly handcuffed by federal agents after demanding a judicial warrant for a man they had arrested.



Video from her team. pic.twitter.com/W3qY1v7lIx — Laura N. Rodríguez Presa (@LAURA_N_ROD) October 3, 2025

शिकागो मेयर का बयान (Chicago Mayor statement)



शिकागो के मेयर ब्रैंडन जॉनसन ने इस घटना पर एक एक्स पोस्ट जारी कर अपना बयान दर्ज कराया है. मेयर ने कहा, 'शिकागो के निर्वाचित अधिकारियों को प्रथम संशोधन के तहत आईसीई के कार्यों का दस्तावेजीकरण करने और संघीय हस्तक्षेप के बिना अपने मतदाताओं को उनके अधिकारों के बारे में सूचित करने का अधिकार है, इस कार्य को रोकने का कोई भी प्रयास लोकतांत्रिक जवाबदेही पर सीधा हमला और शिकागो के लोगों के अधिकारों पर हमला है, आईसीई ने एक इमरजेंसी रूम में छापा मारते समय एक निर्वाचित अधिकारी को हिरासत में ले लिया, पहले, उन्होंने शहर की एक सड़क के बीचों-बीच आंसू गैस का इस्तेमाल किया था. उन्होंने कहा, 'आईसीई की इस अपमानजनक हरकत का हमारे देश में कोई काम नहीं है, और हमारे निर्वाचित अधिकारी भय और धमकी फैलाने के इस प्रयास के खिलाफ जनता के साथ खड़े रहेंगे'.

