एयर इंडिया के पायलट ने दिखाई समझदारी, लो विजिबिलिटी में ऐसे कराई लैंडिंग, वायरल Video देख लोग कर रहे तारीफ

मौजूदा साल में अहमदाबाद के सरदार पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर इंडिया विमान के साथ बड़ी दुर्घटना हुई थी, जिसमें विमान के क्रू मेंबर समेत 240 से ज्यादा हवाई यात्री असमय अपनी जान गवां बैठे थे. इस हादसे ने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था. इस घटना के बाद विमानों में तकनीकी खराबी के चलते फ्लाइट रद्द होने के कई मामले सामने आए थे. अब विमान लैंडिंग से जुड़ा एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे देखने के बाद आप इसके पायलट को सलाम ठोकेंगे. दरअसल, इन दिनों मुंबई में मानसून आया हुआ है और बारी बारिश, तेज हवा और जलभराव के चलते आमजन प्रभावित हो रहा है, लेकिन बिगड़ते मौसम में इस पायलट ने प्लेन लैंडिंग के समय अपनी सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से बचा लिया.

पायलट ने दिखाई समझदारी (Air India Pilot Smooth Landing Video)



मुंबई एयरपोर्ट से आए इस वीडियो को एक्स हैंडल पर @vidaysagarjagadeesan ने शेयर किया है और इसके कैप्शन में लिखा है, 'मुंबई में भारी बारिश के बीच कैप्टन मिस्टर नीरज सेठी ने अपनी सूझबूझ से प्लेन को बड़ी ही आसानी से लैंड कराया, उन्हें सलाम है, एयर इंडिया वीटी-टीएनसी'. अब जब सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है, तो लोग इसके पायलट के लिए तालियां भी बजा रहे हैं. इस वीडियो को बीती 19 अगस्त को शेयर किया गया है, जिस पर 1 लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं और 2 हजार से ज्यादा लोगों ने इसे लाइक किया है.

देखें Video:



#Mumbai airport landing in midst of heavy rains. #MumbaiRains Hats off to Captain Mr. Neeraj Sethi for landing safely with less visibility. @airindia VT-TNC pic.twitter.com/khvJTSWnv7 — ???????? Vidyasagar Jagadeesan???????? (@jvidyasagar) August 19, 2025

लोगों ने पायलट को ठोका सलाम (Air India Pilot Praised Video)

इस वीडियो पर एक यूजर ने लिखा है, 'विद्यासागर जी यात्रियों से भरे इस प्लेन की सेफ लैंडिंग का वीडियो शेयर करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद'. दूसरा यूजर लिखता है, पायलट को मेरा सलाम, मुंबई में इस वक्त मौसम बिगड़ा हुआ है'. एक और लिखता है, पायलट को मेरी तरफ से पूरे नंबर, रियल स्काई हीरो'. लोग अब इस पायलट की समझदारी की ऐसे ही दाद दे रहे हैं. गौरतलब है कि भारी बारिश के चलते मौसम विभाग ने मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया हुआ है. शहर में जगह-जगह पानी भर गया और लोगों को आने-जाने में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.

