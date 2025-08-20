विज्ञापन
विशेष लिंक

एयर इंडिया के पायलट ने दिखाई समझदारी, लो विजिबिलिटी में ऐसे कराई लैंडिंग, वायरल Video देख लोग कर रहे तारीफ

इन दिनों मुंबई में मानसून आया हुआ है और बारी बारिश, तेज हवा और जलभराव के चलते आमजन प्रभावित हो रहा है, लेकिन बिगड़ते मौसम में इस पायलट ने प्लेन लैंडिंग के समय अपनी सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से बचा लिया.

Read Time: 3 mins
Share
एयर इंडिया के पायलट ने दिखाई समझदारी, लो विजिबिलिटी में ऐसे कराई लैंडिंग, वायरल Video देख लोग कर रहे तारीफ
भारी बारिश के बीच पायलट ने की यात्रियों से भरे प्लेन की सेफ लैंडिंग, वीडियो वायरल

मौजूदा साल में अहमदाबाद के सरदार पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर इंडिया विमान के साथ बड़ी दुर्घटना हुई थी, जिसमें विमान के क्रू मेंबर समेत 240 से ज्यादा हवाई यात्री असमय अपनी जान गवां बैठे थे. इस हादसे ने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था. इस घटना के बाद विमानों में तकनीकी खराबी के चलते फ्लाइट रद्द होने के कई मामले सामने आए थे. अब विमान लैंडिंग से जुड़ा एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे देखने के बाद आप इसके पायलट को सलाम ठोकेंगे. दरअसल, इन दिनों मुंबई में मानसून आया हुआ है और बारी बारिश, तेज हवा और जलभराव के चलते आमजन प्रभावित हो रहा है, लेकिन बिगड़ते मौसम में इस पायलट ने प्लेन लैंडिंग के समय अपनी सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से बचा लिया.

मुंबई की बारिश से हैं परेशान, फिर भी नहीं रुक रही लोगों की मस्ती, ऑरा फार्मिंग डांस करते शख्स का Video वायरल

पायलट ने दिखाई समझदारी (Air India Pilot Smooth Landing Video)

मुंबई एयरपोर्ट से आए इस वीडियो को एक्स हैंडल पर @vidaysagarjagadeesan ने शेयर किया है और इसके कैप्शन में लिखा है, 'मुंबई में भारी बारिश के बीच कैप्टन मिस्टर नीरज सेठी ने अपनी सूझबूझ से प्लेन को बड़ी ही आसानी से लैंड कराया, उन्हें सलाम है, एयर इंडिया वीटी-टीएनसी'. अब जब सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है, तो लोग इसके पायलट के लिए तालियां भी बजा रहे हैं. इस वीडियो को बीती 19 अगस्त को शेयर किया गया है, जिस पर 1 लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं और 2 हजार से ज्यादा लोगों ने इसे लाइक किया है.

देखें Video:
 

लोगों ने पायलट को ठोका सलाम (Air India Pilot Praised Video)
इस वीडियो पर एक यूजर ने लिखा है, 'विद्यासागर जी यात्रियों से भरे इस प्लेन की सेफ लैंडिंग का वीडियो शेयर करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद'. दूसरा यूजर लिखता है, पायलट को मेरा सलाम, मुंबई में इस वक्त मौसम बिगड़ा हुआ है'. एक और लिखता है, पायलट को मेरी तरफ से पूरे नंबर, रियल स्काई हीरो'. लोग अब इस पायलट की समझदारी की ऐसे ही दाद दे रहे हैं. गौरतलब है कि भारी बारिश के चलते मौसम विभाग ने मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया हुआ है. शहर में जगह-जगह पानी भर गया और लोगों को आने-जाने में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. 

यह भी पढ़ें: झील में चल रही थी कछुओं की राउंड टेबल मीटिंग, देखकर शॉक्ड हुए लोग, 1 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया Video

मुंबई की बारिश में ओबेरॉय मॉल का एंट्रेंस गेट बना स्विमिंग पूल, तैरते नज़र आए बच्चे, वायरल हो रहा Video

ड्राइविंग का शौक पर नहीं था बजट, तो बन गई ऑटो ड्राइवर... बेंगलुरु की इस लड़की की कहानी ने जीता लोगों का दिल

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Air India Pilot, Air India Safe Landing Video, Mumbai Rains
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com