VIDEO: कार आगे बढ़ाते ही एजेंट ने दाग दी 3 गोली, अमेरिकी महिला की मौत, ट्रंप के एजेंट के कारनामे पर बवाल

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हथियारबंद जवान देश के बाहर ही नहीं, देश के अंदर भी गोली चला रहे हैं. अमेरिका में कौन कानूनी रूप से रह रहा है और कौन नहीं, यह मैनेज करने वाली एजेंसी- यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) के एक एजेंट ने जांच अभियान के दौरान दक्षिण मिनियापोलिस में एक 37 वर्षीय महिला को गोली मार दी, जिससे महिला की मौत हो गई है. इस घटना के बाद ट्रंप के फेडरल अधिकारियों और स्थानीय अधिकारियों के बीच बड़े विवाद की स्थिति पैदा हो गई है.

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी सरकार के अधिकारियों ने कहा कि महिला ने अधिकारियों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की थी और ऐसी स्थिति में एजेंट ने खुद को बचाने (सेल्फ डिफेंस) के लिए गोली चलाई. हालांकि स्थानीय नेताओं ने वीडियो फुटेज और चश्मदीदों की गवाही के आधार पर इस सफाई को खारिज कर दिया है और स्वतंत्र जांच की मांग की है.

आखिर हुआ क्या?

गोलीबारी बुधवार, 7 जनवरी की सुबह करीब साढ़े नौ बजे (स्थानीय समयानुसार) ईस्ट 34वीं स्ट्रीट और पोर्टलैंड एवेन्यू के पास हुई. मारी गई महिला की पहचान रेनी निकोल गुड के रूप में हुई है. मिनियापोलिस पुलिस ने कहा कि उसके सिर पर गोली लगी थी और अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया. FOX 9 को दिए एक बयान में, ICE ने कहा कि अधिकारी एक टारगेटेड अभियान चला रहे थे जब प्रदर्शनकारियों ने उन्हें रोक दिया. बयान में कहा गया, "इन हिंसक दंगाइयों में से एक ने हमारे कानून प्रवर्तन अधिकारियों को मारने की कोशिश की, गाड़ी से उसे कुचलना चाहा- यह घरेलू आतंकवाद का एक काम है." ICE ने कहा कि उसके एक अधिकारी ने अपनी जान बचाने केलिए गोलियां चलाईं.

घटना का वीडियो देखने के बाद ट्रंप ने एक पोस्ट में एजेंट का बचाव किया. उन्होंने कहा कि महिला ने "हिंसक, जानबूझकर और शातिर तरीके से" एक ICE अधिकारी को कुचल दिया, जिसने "आत्मरक्षा में उसे गोली मार दी". ट्रंप ने कहा, ''स्थिति का पूरी तरह से अध्ययन किया जा रहा है.'' उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि ''कट्टरपंथी वामपंथी हमारे कानून लागू करने वाले अधिकारियों और ICE एजेंटों को हर दिन धमकी दे रहे हैं, हमला कर रहे हैं और निशाना बना रहे हैं.'' उन्होंने कहा कि ICE एजेंट "सिर्फ अमेरिका को सुरक्षित बनाने का काम करने की कोशिश कर रहे थे."

स्थानीय पुलिस और चश्मदीदों का दावा अलग

मिनेसोटा के अधिकारियों ने ICE और उसके एजेंट के दावे को खारिज कर दिया है. मिनियापोलिस के मेयर जैकब फ्रे ने कहा कि उन्होंने गोलीबारी के वीडियो की समीक्षा की है और आत्मरक्षा के दावे को खारिज कर दिया है. फ्रे ने इसे "कचरा नैरिटिव" करार देते हुए कहा, "अपना वीडियो देखने के बाद, मैं हर किसी को सीधे तौर पर बताना चाहता हूं कि यह बकवास है."

प्रत्यक्षदर्शियों ने स्थानीय FOX 9 को बताया कि जब ICE एजेंट पहुंचे तो महिला एक लाल होंडा पायलट के अंदर थी. चश्मदीदों ने जो बताया, उसके अनुसार, एक-एक एजेंट वाहन के दोनों ओर खड़े थे जबकि तीसरे ने ड्राइवर की ओर का दरवाजा खोलने का प्रयास किया. प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि एक एजेंट पीछे हट गया और ड्राइवर की तरफ की खिड़की से तीन गोलियां चलाईं. उन्होंने साफ कहा कि गाड़ी एजेंटों की ओर नहीं बढ़ रही थी.

मिनेसोटा के गवर्नर टिम वाल्ज़ ने होमलैंड सिक्योरिटी विभाग की दावे को खारिज कर दिया है, और जनता से "इस प्रोपेगेंडा मशीन पर विश्वास न करने" का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि राज्य "जवाबदेही और न्याय सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण, निष्पक्ष और त्वरित जांच करेगा."

