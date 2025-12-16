दर्द होना बंद हो गया... बेरोजगार शख्स ने बताया- नौकरी छोड़ने से ब्रेन में आ रहे ऐसे बदलाव

कॉरपोरेट जॉब का तनाव कितनी गहराई तक इंसान की सेहत को प्रभावित करता है, इसका एक चौंकाने वाला उदाहरण सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. एक शख्स ने दावा किया है कि नौकरी छोड़ने के महज 10–12 दिनों के भीतर उसका सालों पुराना सिरदर्द, मानसिक दबाव, चिंता और यहां तक कि सिगरेट की लत भी अपने आप खत्म हो गई.

वायरल वीडियो में क्या कहा शख्स ने?

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में दयाल नाम के शख्स ने खुद को क्रिएटिव डायरेक्टर, फिल्ममेकर और डिजाइनर बताया है. उन्होंने कहा कि वह कई सालों से लगातार सिर में दर्द और दबाव महसूस कर रहे थे, जिसे उन्होंने सामान्य मान लिया था. लेकिन, जैसे ही उन्होंने नौकरी छोड़ी, यह दर्द पूरी तरह गायब हो गया. दयाल ने कहा, कि उन्हें तब एहसास हुआ कि उनका शरीर और दिमाग लंबे समय से किस हद तक दबाव में जी रहा था.

20 सिगरेट रोज़, फिर अचानक पूरी तरह बंद

दयाल ने अपने वीडियो में एक और हैरान करने वाला खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि वह पहले रोज़ करीब 20 सिगरेट पीते थे. लेकिन नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने बिना किसी संकल्प, अनुशासन या मोटिवेशन के अचानक सिगरेट पीना बंद कर दिया. उनका कहना है कि जब मन शांत हुआ, तो सिगरेट की तलब अपने आप खत्म हो गई.

देखें Video:

नौकरी छोड़ने के बाद दयाल ने अपने भीतर कई सकारात्मक बदलाव महसूस किए. उन्होंने बताया कि अब वह ज्यादा सजग, शांत और स्पष्ट सोचने लगे हैं. फिल्मों को समझना, भावनाओं को महसूस करना और अलग-अलग विचारों को स्वीकार करना अब उनके लिए आसान हो गया है. पहले उनके पास इतनी मानसिक जगह ही नहीं थी.

बिना मेडिटेशन मानसिक शांति

दयाल ने कहा, कि अब वह सुबह बिना डर और घबराहट के उठते हैं. ना कोई डेडलाइन का तनाव, ना किसी को जवाब देने का दबाव, ना झूठ बोलने या बहाने बनाने की मजबूरी. सबसे खास बात यह है कि यह शांति उन्हें किसी मेडिटेशन ऐप, सांस की एक्सरसाइज या तकनीक से नहीं मिली, बल्कि नौकरी छोड़ने से मिली.

पैसा जरूरी है, लेकिन सुकून उससे बड़ा...

वीडियो के अंत में दयाल ने एक बात कही, जिसने लाखों लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. अगर सुकून है, तो लगता है सब कुछ है… और अगर सुकून नहीं है, तो सैलरी स्लिप भी बेकार लगती है.

वीडियो के कमेंट सेक्शन में कई यूजर्स ने अपने अनुभव शेयर किए हैं. एक यूजर ने लिखा- कि नौकरी छोड़ने के बाद उसे ऐसा सुकून मिला जो पैसे से नहीं मिल सकता. दूसरे ने कहा, कि टॉक्सिक वर्क कल्चर छोड़ने के बाद उसकी सेहत बेहतर हो गई है. कई लोगों ने कॉरपोरेट सिस्टम में सराहना की कमी और मानसिक शोषण पर नाराजगी जताई है.

यह वीडियो एक बार फिर इस सवाल को सामने लाता है कि क्या लगातार पैसा कमाने की दौड़ में हम अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत की कीमत चुका रहे हैं?

यह भी पढ़ें: ब्लिंकिट डिलिवरी ब्वॉय को 15 घंटे में मिले 28 ऑर्डर, हुई इतनी कमाई कि रो पड़ा लड़का

पैगंबर मोहम्मद के 41वें वंशज से हाथ मिलाने पहुंचे PM मोदी! जॉर्डन के राजा की शाही कहानी जान उड़ जाएंगे होश

हाई क्वालिटी बेटे चाहिए... अमेरिका में 100 से ज्यादा बच्चों का पिता बना ये चीनी अरबपति, खतरनाक है उसका प्लान