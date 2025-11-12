VIDEO: वर्क-लाइफ बैलेंस पर बंदे का छलका दर्द, बोला- मुझे नहीं चाहिए पैसे, मैं पागल हो रहा हूं!

Gurgaon Ke Bande Ka Work Life Balance Par Video: कहते हैं...मेट्रो शहरों में लोग नौकरी तो करते हैं, पर जीना भूल जाते हैं. गुड़गांव में रहने वाले एक युवक ने जब अपनी वर्क-लाइफ बैलेंस की हालत दिखाते हुए वीडियो बनाया, तो वह सीधा लोगों के दिल को छू गया. वीडियो में वह अपने छोटे से कमरे का हाल दिखाते हुए कहता है, 'ये तौलिया, ये बेल्ट, ये कपड़े…पूरे हफ्ते ऐसे ही पड़े रहते हैं. इसे साफ करने तक का टाइम नहीं मिलता.' वह बताता है कि इस कमरे का किराया 14,500 रुपये है और हालत ये है कि बेसिन में चार दिन से बर्तन पड़े हैं, फर्श पर धनिया सूख रहा है.

बयां किया दर्द (emotional viral video)

वीडियो में युवक अपने कमरे में रखा एक लैंप दिखाते हुए कहता है, 'मैंने ये बंजारा मार्केट से इसलिए लिया था कि शाम को फिल्म देखूंगा...लेकिन अब 12 घंटे की शिफ्ट से बुरा हाल है.' उसके चेहरे पर थकान है, लेकिन आवाज में वो सच्चाई है जिससे हर नौकरी करने वाला खुद को जोड़ पा रहा है. लोगों ने इसे सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि एक पीढ़ी की चीख कहा है, जो कॉर्पोरेट दौड़ में धीरे-धीरे थक चुकी है.

Story of every second MAN in metro cities now a days.pic.twitter.com/Y5pQCGq8uP — NCMIndia Council For Men Affairs (@NCMIndiaa) November 11, 2025

'प्लीज सर, मैं पागल हो चुका हूं…'वायरल हुआ दर्द भरा संदेश (Gurgaon man corporate life rant)

वीडियो के आखिर में युवक तीन लोगों से गुहार लगाता है.

पहले बॉस से- सर, अब मुझसे नहीं होगा, मुझे नहीं चाहिए पैसा.

दूसरे घरवालों से- फोन नहीं उठाता मतलब मैं काम में डूबा हूं.

और तीसरे, उस लड़की से- जिसके लिए ये सब कर रहा हूं, प्लीज समझो.

उसका यह बयान सोशल मीडिया पर देखते ही देखते वायरल हो गया. एक्स (Twitter) पर इस वीडियो को @NCMIndiaa नाम के यूजर ने इसे शेयर करते हुए लिखा, 'आजकल मेट्रो शहरों में हर दूसरे आदमी की यही कहानी है.' अब तक 19 हजार से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख चुके हैं और कमेंट्स में लिख रहे हैं, 'भाई, तूने सच बोल दिया.'

