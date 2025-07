बोरीवली में 8 करोड़ का अपार्टमेंट..! वायरल पोस्ट देख लोग बोले- इससे अच्छा तो दुबई शिफ्ट हो जाओ

सोशल मीडिया पर एक पोस्ट ने मुंबई की रियल एस्टेट प्राइस को लेकर जबरदस्त हलचल मचा दी है. बात हो रही है बोरीवली की, जहां एक यूज़र ने 8 करोड़ से ऊपर बिकते 5 बीएचके फ्लैट्स की कीमत देख हैरानी जताई. इस पर लोगों के रिएक्शन तो आए ही, लेकिन एक कमेंट ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा जिसने कहा- इतने पैसे में तो दुबई शिफ्ट हो जाओ!

एक्स पर मेहुल आर ठक्कर ने लिखा, "बोरीवली में 5 बीएचके अपार्टमेंट्स 8 करोड़+ में बिक रहे हैं. यकीन नहीं होता... 20 साल पहले जब मैं बच्चा था तब 2 बीएचके 15-20 लाख में मिल जाता था और 5 बीएचके तो होते ही नहीं थे."

यूजर्स की राय

इस पर लोगों ने तरह-तरह की राय दी लेकिन एक यूज़र की सलाह वायरल हो गई. उसने लिखा कि 8 करोड़ में तो दुबई में प्रॉपर्टी लेकर गोल्डन वीजा पा सकते हैं और आराम से सेटल हो सकते हैं. उसने बताया कि दुबई में 4.5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदने पर लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी मिलती है. अगर वहां फ्री ज़ोन में कंपनी खोलो तो दो साल का रेजिडेंसी वीजा और इनकम टैक्स से फुल छूट मिलती है.

Borivali sells 5 BHK apartments for ₹8 crore++ can't believe.. 20+ years ago, during my childhood: 2 BHK was available for ₹15-20 lakh in Borivali and 5 BHK didn't exist certainly ????#RealEstate #Mumbai #Borivali pic.twitter.com/VHTbq7Qgc2