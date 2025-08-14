छुट्टी मांगते ही बॉस का दिल छू लेने वाला जवाब, सोशल मीडिया पर छा गया मेल

Boss Response To Woman Leave Request: कॉरपोरेट दुनिया में छुट्टी मंजूर करवाना कई बार 'मिशन इंपॉसिबल' जैसा लगता है. कभी आसानी से छुट्टी मिल जाती है, तो कभी बॉस से कितनी भी मिन्नतें कर लो, नतीजा 'पेंडिंग' ही आता है, लेकिन नोएडा में काम करने वाली एक महिला के साथ जो हुआ, उसने इंटरनेट पर दिल जीत लिया.

नोएडा की महिला को मिली 'टेंशन-फ्री' छुट्टी (Boss reply to leave request)

डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर के पद पर काम कर रही कनिका रायना ने अपने मैनेजर को 12 से 14 अगस्त तक तीन दिन की छुट्टी के लिए ईमेल भेजा. चूंकि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी थी, तो 15 से 17 अगस्त का वीकेंड भी जुड़कर लंबा ब्रेक बन गया.

बॉस का मेल बना इंटरनेट स्टार (Boss ka pyara reply)

कनिका को उम्मीद थी कि शायद छुट्टी मंजूर हो जाए, लेकिन जवाब उम्मीद से ज्यादा प्यारा निकला. मैनेजर ने मेल में लिखा, छुट्टी अप्रूव हो गई. अपनी छुट्टी का भरपूर मजा लो, कोई तनाव मत लो. हम आपकी गैरमौजूदगी में काम संभाल लेंगे. चीयर्स.

कर्मचारियों के दिल जीतने का फॉर्मूला (heartwarming boss employee story)

कनिका ने यह मेल अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पर शेयर किया और लिखा कि, इस छोटे से कदम ने उन्हें यकीन दिला दिया कि वे सही जगह काम कर रही हैं. उन्होंने बताया कि मैनेजर का यह रवैया न सिर्फ कर्मचारियों की वफादारी बढ़ाता है, बल्कि भरोसा और पॉजिटिव माहौल भी बनाता है.

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया (boss employee bonding)

जैसे ही पोस्ट वायरल हुई, लोगों ने खूब कमेंट किए. किसी ने कहा, काश मेरा बॉस भी इतना समझदार होता. तो एक यूजर ने मजाक में लिखा, असल में यह 6 दिन की छुट्टी है, क्योंकि 15 से 17 अगस्त वीकेंड भी है. वहीं, कई लोगों ने ऐसे लीडर बनने और ऐसे लीडर के साथ काम करने की इच्छा जताई.

ये भी पढ़ें:- सांपों का गांव...जहां साथ-साथ रहते हैं इंसान और कोबरा