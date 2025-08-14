विज्ञापन
33 की उम्र में शख्स ने बनाया ड्रीम हाउस, बताया सैलरी से कितनी कट रही EMI?

33 साल की उम्र में Reddit यूजर ने अपना घर खरीदने का सपना पूरा किया और पोस्ट के जरिए अपनी खुशी बांटी. EMI के बोझ के बावजूद उन्होंने इसे बच्चों के लिए सुरक्षित विरासत बताया.

33 की उम्र में शख्स ने बनाया ड्रीम हाउस, बताया सैलरी से कितनी कट रही EMI?
बच्चों के लिए छोड़ना चाहता है विरासत, Reddit पोस्ट हुई वायरल

Man buys home at 33: आज के समय में घर खरीदना या बनवाना दोनों ही एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है. महंगाई, बढ़ते रियल एस्टेट दाम और भरोसेमंद डीलरों की कमी के बीच 33 साल की उम्र में अपना घर होना किसी सपने से कम नहीं. ऐसा ही सपना पूरा किया एक Reddit यूजर ने, जिसकी पोस्ट इन दिनों इंटरनेट पर वायरल हो रही है.

Reddit पोस्ट से छू गया दिल (inspiring home buying story)

यूजर @geeklert ने r/Indian_flex पर '33 साल की उम्र में बनाया घर' टाइटल से पोस्ट शेयर की. इसके साथ उन्होंने अपने नए घर की तस्वीर डाली और लिखा, 'मैं आर्थिक आजादी का दावा तो नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी सैलरी का 65% EMI में जा रहा है, लेकिन मुझे सुकून है कि मैंने अपने और अपने बच्चों के लिए एक जगह बना ली है.'

EMI का बोझ, फिर भी खुशी (Indian real estate success)

पोस्ट में उन्होंने आगे बताया कि घर की मौजूदा मार्केट वैल्यू उनके लोन की रकम से ढाई गुना है. भले ही अगले 10-15 साल तक EMI चुकानी पड़ेगी, लेकिन यह घर उनकी आने वाली पीढ़ी के लिए एक सुरक्षित ठिकाना रहेगा. उन्होंने यह भी कहा कि जब घर पुराना होगा या सोसाइटी की चमक फीकी पड़ेगी, तब उसे फिर से संवार लेंगे.

बच्चों के लिए छोड़ी विरासत (33 saal me apna ghar)

यूजर ने अपनी पोस्ट में लिखा कि, इस घर में इतनी जगह है कि उनके बच्चे यहां अपना परिवार पाल सकें. उनके लिए यह सिर्फ एक संपत्ति नहीं, बल्कि एक विरासत है, जो आने वाले समय में बच्चों को सुरक्षा और स्थिरता देगी.

लोगों की प्रतिक्रियाएं (man buys dream house)

इस पोस्ट पर अब तक हजारों अपवोट्स और दर्जनों कमेंट आ चुके हैं. एक यूजर ने लिखा, सर...आपने जो किया वह प्रेरणादायक है. 10 साल बाद आपके जैसा घर बनाने के लिए मुझे कितनी पूंजी चाहिए होगी? एक अन्य ने कमेंट किया, यह सिर्फ एक घर नहीं, यह एक साम्राज्य है. वहीं, कई लोगों ने तस्वीर में घर की खूबसूरती की जमकर तारीफ की और उसे 'ड्रीम हाउस' कहा.

