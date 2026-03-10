समुद्र तट पर 30 फीट लंबी रहस्यमयी मछली को देखते ही लोगों में फैला डर, क्यों इसे मनहूस मानते हैं जापान के लोग!

Doomsday Fish Viral Video: मेक्सिको के समुद्र तट पर हाल ही में एक बेहद दुर्लभ गहरे समुद्र की मछली दिखाई दी, जिसे अक्सर 'प्रलय की मछली' (Doomsday Fish) कहा जाता है. इस मछली का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है और लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है. कुछ लोग इसे आने वाली प्राकृतिक आपदा का संकेत मान रहे हैं, जबकि वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसा कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है.

समुद्र तट पर दिखीं दो दुर्लभ मछलियां

यह घटना मेक्सिको के काबो सैन लुकास समुद्र तट की बताई जा रही है. न्यूजवीक की रिपोर्ट के अनुसार, दो बहनों ने समुद्र में दूर कुछ चमकती हुई चीज देखी. पास जाकर देखने पर उन्हें पता चला कि वह ओअरफिश हैं, जो बेहद दुर्लभ गहरे समुद्र में रहने वाली मछलियां होती हैं. इन मछलियों की खास बात यह है कि ये आमतौर पर समुद्र की करीब 3000 फीट गहराई में रहती हैं और बहुत कम ही सतह के पास दिखाई देती हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

इनमें से एक बहन मोनिका पिटेंगर ने इस घटना का वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया. वीडियो में लंबी और रिबन जैसी दिखने वाली मछली उथले पानी में तैरती नजर आती है. मोनिका ने बताया कि जब उन्होंने पहली बार उसे देखा तो वह दूर से चमकती हुई दिखाई दे रही थी. पास जाकर देखने पर उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि यह असली मछली है. उन्होंने यह भी बताया कि उनकी बहन किसी भी जीव को दर्द में नहीं देख सकती, इसलिए उसने मछली को वापस समुद्र की ओर ले जाने की कोशिश की.

देखें Video:

30 फीट तक लंबी हो सकती है यह मछली

ओअरफिश दुनिया की सबसे लंबी हड्डी वाली मछलियों में से एक मानी जाती है. इसकी लंबाई लगभग 30 फीट तक हो सकती है. यह मुख्य रूप से क्रिल जैसे छोटे समुद्री जीवों को खाती है. क्योंकि यह मछली बहुत कम दिखाई देती है, इसलिए जब भी यह समुद्र तट के पास दिखती है तो लोगों के बीच जिज्ञासा और डर दोनों पैदा हो जाते हैं.

क्या सच में आपदा का संकेत है यह मछली?

जापानी लोककथाओं में माना जाता है कि जब ओअरफिश समुद्र की सतह पर दिखाई देती है, तो यह किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप या सुनामी का संकेत हो सकता है. हालांकि, वैज्ञानिकों का कहना है कि अब तक ऐसा कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है जो यह साबित करे कि इस मछली के दिखने और प्राकृतिक आपदाओं के बीच सीधा संबंध है. फिर भी इस दुर्लभ मछली के दिखने के बाद सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई है. कुछ लोग इसे अशुभ संकेत मान रहे हैं, जबकि कई लोग इसे प्रकृति की एक अनोखी घटना बता रहे हैं.

