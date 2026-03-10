विज्ञापन
विशेष लिंक
WAR UPDATE

वंदे भारत ट्रेन कैसे बनती है? वायरल Video में पहली बार दिखा चेन्नई फैक्ट्री का अंदर का नजारा

सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के अंदर का नजारा दिखाया गया है, जहां वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी आधुनिक ट्रेनें तैयार की जाती हैं. वीडियो देखकर लोग हैरान रह गए.

Read Time: 3 mins
Share
वंदे भारत ट्रेन कैसे बनती है? वायरल Video में पहली बार दिखा चेन्नई फैक्ट्री का अंदर का नजारा
जहां बनती है वंदे भारत ट्रेन! वायरल वीडियो ने दिखाया फैक्ट्री का पूरा प्रोसेस

भारत की सबसे आधुनिक ट्रेनों में से एक वंदे भारत एक्सप्रेस आज यात्रियों के बीच काफी लोकप्रिय हो चुकी है. इसकी तेज रफ्तार, आधुनिक डिजाइन और आरामदायक सुविधाओं के कारण कई लोग इसमें यात्रा करने का सपना देखते हैं. लेकिन, बहुत कम लोग जानते हैं कि आखिर ये ट्रेनें बनती कहां हैं और इन्हें कैसे तैयार किया जाता है. हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो ने इस रहस्य से पर्दा उठा दिया है.

वायरल वीडियो में दिखी ट्रेन फैक्ट्री

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @karannzzz नाम के यूजर ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह दर्शकों को ट्रेन बनाने वाली फैक्ट्री के अंदर का नजारा दिखाता है. वीडियो की शुरुआत में वह कहता है कि आपने वंदे भारत जैसी ट्रेनों में यात्रा तो की होगी, लेकिन आज वह दिखाएगा कि ये ट्रेनें आखिर बनती कहां हैं. इसके बाद वह कैमरे के साथ फैक्ट्री के अंदर जाता है और ट्रेन कोच बनने की पूरी प्रक्रिया दिखाता है.

कोच असेंबल करते नजर आए कर्मचारी

वीडियो में एक बड़े वर्कशॉप के अंदर पटरियों पर खड़ा एक ट्रेन कोच दिखाई देता है. एक कर्मचारी कोच के नीचे बैठकर उसके मैकेनिकल पार्ट्स और फिटिंग पर काम करता नजर आता है. यह दृश्य दिखाता है कि ट्रेन का हर कोच कितनी बारीकी और तकनीकी मेहनत से तैयार किया जाता है. वीडियो में एक अन्य कोच का अंदरूनी हिस्सा भी दिखाया गया है, जो अभी निर्माण के शुरुआती चरण में है. इस कोच के अंदर सीटें या पैनल नहीं लगे हैं, बल्कि सिर्फ धातु की फ्रेम संरचना दिखाई देती है. इसमें मेटल बीम, फर्श की संरचना और अन्य ढांचे साफ नजर आते हैं.

देखें Video:

चेन्नई की ICF फैक्ट्री में बनती हैं ट्रेनें

वीडियो के कैप्शन में बताया गया है कि यह जगह तमिलनाडु के चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF) है. यही वह फैक्ट्री है जहां वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी आधुनिक ट्रेनें बनाई जाती हैं. पोस्ट में यह भी कहा गया है कि आईसीएफ भारत की सबसे बड़ी रेल कोच निर्माण फैक्ट्री है। यहां हर साल बड़ी संख्या में ट्रेन कोच तैयार किए जाते हैं.

सोशल मीडिया पर लोगों की उत्सुकता

यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और कई लोगों ने कमेंट करके अपनी जिज्ञासा जाहिर की. कुछ यूजर्स ने पूछा कि क्या आम लोगों को इस फैक्ट्री में जाने की अनुमति मिलती है. एक यूजर ने लिखा, क्या सामान्य लोग यहां अंदर जा सकते हैं? वहीं, कुछ लोगों ने भारतीय रेलवे की तारीफ भी की. एक यूजर ने लिखा, ग्रेट इंडियन रेलवे. कई लोगों ने वीडियो पर दिल और आग वाले इमोजी के साथ अपनी प्रतिक्रिया दी. यह वायरल वीडियो न सिर्फ ट्रेन प्रेमियों के लिए दिलचस्प है बल्कि कई लोगों को पहली बार यह देखने का मौका भी देता है कि भारत की आधुनिक ट्रेनें आखिर कैसे तैयार होती हैं.

(Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.)

यह भी पढ़ें: सोचा था दिल्ली बहुत महंगी होगी… लेकिन यहां आकर हर महीने 70 हजार बचा रहा है यह शख्स, बताया बचत का तरीका!

सिंगापुर में रहना सब्र का इम्तिहान है... भारतीय महिला ने बताया कितना मुश्किल है वहां रहना, जानिए क्यों?

ऑफिस पॉलिटिक्स में न पड़ने की सजा! 6 साल की वफादारी के बाद भी चली गई नौकरी, बॉस को बाद में समझ आई उसकी अहमियत

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Vande Bharat Train Manufacturing, ICF Chennai Factory, Vande Bharat Coach Making Video
Get App for Better Experience
Install Now