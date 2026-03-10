अमेरिका में मिला 20 करोड़ साल पुराना डायनासोर जैसा दिखने वाला अनोखा जीव, असलियत जान चौंके वैज्ञानिक

वैज्ञानिकों ने अमेरिका में एक प्राचीन सरीसृप प्रजाति की खोज की है, जो करीब 20 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर मौजूद थी. यह जीव खास इसलिए माना जा रहा है क्योंकि यह दो पैरों पर चल सकता था. इस नई प्रजाति के जीवाश्म मिलने के बाद वैज्ञानिकों को प्राचीन जीवों के विकास और उनकी बनावट के बारे में नई जानकारी मिली है.
अमेरिका के एरिजोना में मिले जीवाश्म
न्यूजवीक की रिपोर्ट के अनुसार, इस प्राचीन जीव के जीवाश्म अमेरिका के एरिजोना राज्य के पेट्रिफाइड फॉरेस्ट नेशनल पार्क में मिले हैं. यह जगह जीवाश्मों और पत्थर बने पेड़ों के बड़े भंडार के लिए जानी जाती है. इस खोज की जानकारी वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी और सिएटल स्थित बर्क म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री एंड कल्चर के वैज्ञानिकों ने साझा की है. शोधकर्ताओं के अनुसार, यह जीव शुवोसॉरिड नाम के सरीसृप समूह से संबंधित था, जो लेट ट्रायसिक काल में मौजूद थे.
कुत्ते जितना आकार, दो पैरों पर चलता था
वैज्ञानिकों ने इस नई प्रजाति का नाम Sonselasuchus cedrus रखा है. उनके अनुसार यह जीव आकार में एक छोटे पालतू कुत्ते यानी पूडल जितना था और इसकी ऊंचाई लगभग 25 इंच थी. शोधकर्ताओं का मानना है कि यह जीव अपने जीवन की शुरुआत में चार पैरों पर चलता था, लेकिन जैसे-जैसे वह बड़ा होता था, उसके पिछले पैर लंबे और मजबूत हो जाते थे. इसके बाद वह दो पैरों पर चलने लगता था.
950 जीवाश्मों से मिला विकास का सुराग
वैज्ञानिकों ने बताया, कि वर्ष 2014 से अब तक इस प्रजाति के लगभग 950 जीवाश्म मिल चुके हैं. इन जीवाश्मों के अध्ययन से यह समझने में मदद मिली कि इस जीव का शरीर समय के साथ कैसे विकसित हुआ. शोधकर्ताओं ने पाया कि कम उम्र में इसके आगे और पीछे के पैर लगभग बराबर होते थे. लेकिन उम्र बढ़ने के साथ इसके पिछले पैर ज्यादा लंबे और मजबूत हो जाते थे, जिससे यह दो पैरों पर चलने में सक्षम हो जाता था.
शरीर की बनावट भी थी अलग
वैज्ञानिकों के अनुसार, इस जीव के शरीर में कुछ खास विशेषताएं थीं. इसके मुंह में दांत नहीं थे बल्कि चोंच जैसी बनावट थी. इसके अलावा इसकी आंखों के सॉकेट बड़े थे और हड्डियां अंदर से खोखली थीं. शोधकर्ताओं का कहना है कि इसकी कई विशेषताएं उस समय के कुछ डायनासोर जैसी दिखती हैं. हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि यह समानता इसलिए हो सकती है क्योंकि अलग-अलग प्रजातियां एक जैसे वातावरण में रहते हुए समय के साथ समान तरह की शारीरिक विशेषताएं विकसित कर लेती हैं.
