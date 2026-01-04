विज्ञापन
20 साल पहले ही बन चुकी थी वेनेजुएला पर हमले की साजिश! इस कार्टून ने खींचा पूरी दुनिया का ध्यान

करीब 20 साल पुराना एक राजनीतिक कार्टून आज सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है. वजह...वेनेजुएला को लेकर अमेरिका की हालिया सैन्य हलचल और उस कार्टून में दर्ज एक 'टू-डू लिस्ट'. क्या यह महज संयोग है या वक्त से पहले लिखी गई सियासी इबारत?

वेनेजुएला पर अमेरिका के हमले के बीच 2007 का कार्टून वायरल, क्यों कार्टून ने बढ़ाई बेचैनी?

2007 Political Cartoon Viral: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह कार्टून साल 2007 का बताया जा रहा है. इसे ब्राजील के चर्चित राजनीतिक कार्टूनिस्ट कार्लोस लातुफ ने बनाया था. उस वक्त इसे अमेरिका की विदेश नीति पर तंज माना गया, लेकिन आज इसकी चर्चा एक अलग ही मायने में हो रही है. कार्टून का शीर्षक था 'Crimes in Progress'. इसमें अंकल सैम व्हाइट हाउस के भीतर फोन पर बात करते दिखते हैं. सामने एक सूची है...उन देशों की, जहां अमेरिका पहले हस्तक्षेप कर चुका है. बगल में एक बॉक्स है, 'To Do' जिसमें चार नाम लिखे हैं...बोलिविया, वेनेजुएला, क्यूबा और ईरान.

वेनेजुएला से जुड़ती कड़ी? (US Venezuela attack)

बीते दिनों अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव की खबरें सामने आईं. सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई हुई, हालांकि इन दावों की स्वतंत्र और आधिकारिक पुष्टि स्पष्ट रूप से सामने नहीं आई है. इसी बीच, कार्लोस लातुफ ने अपना 2007 का यह कार्टून दोबारा शेयर किया. इसके बाद इंटरनेट पर सवाल उठने लगे कि, क्या 'टू-डू' सूची का एक नाम सच हो गया?

संयोग या पैटर्न? (mysterious cartoon prediction)

इतिहास बताता है कि राजनीतिक व्यंग्य अक्सर भविष्यवाणी नहीं, बल्कि नीतियों के पैटर्न को उजागर करता है. लातुफ का कार्टून भी उस दौर की अमेरिकी विदेश नीति पर टिप्पणी था. मगर आज, जब वेनेजुएला चर्चा में है, तो लोग इसे इशारा, इब्तिदा या इत्तेफाक मानने को मजबूर हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

