बात नहीं मानी तो फिर सैन्य कार्रवाई... वेनेजुएला के नये नेताओं को लेकर अमेरिका की तैयारी

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो बुधवार को चेतावनी देने वाले हैं कि अगर वेनेजुएला का अंतरिम नेतृत्व अमेरिका की अपेक्षाओं से भटकता है, तो ट्रंप प्रशासन वेनेजुएला के खिलाफ नई सैन्य कार्रवाई करने के लिए तैयार है. एपी के अनुसार, सीनेट विदेश संबंध समिति के समक्ष सुनवाई के लिए तैयार किए गए अपने बयान में रुबियो ने कहा कि अमेरिका वेनेजुएला के साथ युद्ध में नहीं है और उसके अंतरिम नेता सहयोग कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि ट्रंप प्रशासन इस महीने की शुरुआत में तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के लिए किए गए छापे के बाद जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त बल प्रयोग करने से हिचकेगा नहीं.

मंगलवार को विदेश विभाग द्वारा जारी किए गए उनके प्रारंभिक बयान के अनुसार, रुबियो कहेंगे, "यदि अन्य उपाय विफल हो जाते हैं, तो हम अधिकतम सहयोग सुनिश्चित करने के लिए बल प्रयोग करने को तैयार हैं. हमें आशा है कि इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन हम अमेरिकी जनता के प्रति अपने कर्तव्य और इस गोलार्ध में अपने मिशन से कभी पीछे नहीं हटेंगे."

मादुरो ऑपरेशन का बचाव

रिपब्लिकन प्रशासन की विदेश नीति पश्चिमी गोलार्ध, यूरोप और मध्य पूर्व के बीच घूमती रहती है, ऐसे में रुबियो को हाल ही में अपनी ही पार्टी में ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड को अपने साथ मिलाने की मांग जैसे प्रयासों को लेकर उभरी चिंताओं को कम करने का भी प्रयास करना पड़ सकता है.

रुबियो वेनेजुएला पर केंद्रित सुनवाई में, ट्रंप के उन निर्णयों का बचाव करेंगे, जिनमें मादुरो को अमेरिका में मादक पदार्थों की तस्करी के आरोपों का सामना करने के लिए हटाना, मादक पदार्थों की तस्करी के संदेह वाली नौकाओं पर घातक सैन्य हमले जारी रखना और वेनेजुएला के तेल ले जा रहे प्रतिबंधित टैंकरों को जब्त करना शामिल है. वह एक बार फिर उन आरोपों को खारिज करेंगे कि ट्रंप इस तरह की कार्रवाई करके संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं.