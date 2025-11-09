विज्ञापन
विशेष लिंक

सिर्फ 13 रुपये में शर्ट? सेल तो बहुत देखी होंगी...लेकिन इस ऑफर ने शहर हिला दिया!

Shirt Sale Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक सेल चर्चा का विषय बनी हुई है. दरअसल, एक दुकानदार ने हाल ही में 13-13 रुपये में शर्ट खरीदने का ऑफर दिया था. वीडियो ऑनलाइन ऐसा वायरल हुआ कि हंगामा मच गया.

Read Time: 2 mins
Share
सिर्फ 13 रुपये में शर्ट? सेल तो बहुत देखी होंगी...लेकिन इस ऑफर ने शहर हिला दिया!
13 रुपये की शर्ट सेल ने मचाई भगदड़! शटर गिराकर नौ दो ग्यारह हुआ दुकानदार

13 Rupees Shirt Sale: सेल तो आपने बहुत देखी होंगी, पर लुधियाना की इस सेल ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया. बात है दुगरी इलाके की, जहां एक दुकान ने प्रकाश पर्व पर खास ऑफर निकाला, 'किसी भी शर्ट पर हाथ रखो, बस 13 रुपये दो और ले जाओ.' बस फिर क्या था...वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और अगली सुबह दुकान के बाहर सैकड़ों लोग लाइन में लग गए.

जब भीड़ उमड़ी, दुकानदार का दिल बैठ गया (Ludhiana shirt sale video)

सुबह होते ही लोगों की भीड़ दुकान के बाहर जमा हो गए. किसी को 13 रुपये की शर्ट चाहिए थी, किसी को वीडियो में दिखी डिजाइन वाली. दुकानदार ने भीड़ देखी तो पहले तो मुस्कुराया, फिर जब हल्ला-गुल्ला बढ़ा तो शटर गिरा कर उसे भागना पड़ा. लोग समझे कि सेल शुरू होगी, लेकिन कुछ ही देर में पता चला कि, दुकानदार तो भाग गया है. 

फिर लोगों ने किया हंगामा, पहुंची पुलिस (13 rupay main shirt)

जब दुकानदार भागा तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. किसी ने वीडियो बनाया, किसी ने इंस्टाग्राम पर भड़ास निकाली. पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. तब जाकर पता चला कि यह ऑफर सिर्फ पहले 50 ग्राहकों के लिए था. दुकानदार का कहना था, 'हमने गुरुपर्व पर शुभ अवसर के लिए सीमित ऑफर रखा था, लेकिन भीड़ बेकाबू हो गई. पुलिस ने सलाह दी कि अगली बार ऐसी सेल से पहले सूचना दें.'

सोशल मीडिया पर मचा तहलका (praksh parv sale video)

'13 रुपये में शर्ट' का ये वीडियो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर इतना वायरल हुआ कि #LudhianaShirtSale ट्रेंड करने लगा. लोगों ने इसे मजेदार मीम्स में भी बदल दिया, '13 रुपये की शर्ट, लेकिन बेचारा दुकानदार को खुद महंगा पड़ गया.ट

ये भी पढ़ें:- जर्मन व्लॉगर ने भारत की इस जगह को बताया यूरोप, कही दिल छू लेने वाली बात

ये भी पढ़ें:- चलती ट्रेन में स्टाफ ने की ऐसी हरकत, देख यात्री ने चुपके से बना लिया VIDEO,रेलवे ने लिया ये एक्शन

ये भी पढ़ें:- VIDEO: जब ऑफिस दिखी 'मंजुलिका'! स्टाफ के उड़ गए होश, डरकर भागते नजर आए एम्पलाई

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
13 Rupees Shirt Sale Madnes, 13 Rupay Main Shirt, Praksh Parv Sale Video, Ludhiana Pujab Shop Video, 13 Rupees Shirt Sale, Ludhiana Shirt Sale Video, 13 Rupay Mein Shirt, Punjab Viral News, Prakash Parv Sale
Get App for Better Experience
Install Now