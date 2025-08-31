विज्ञापन
विशेष लिंक

नाव, लाइफ जैकेट और हाथ में BBC की माइक... पाकिस्तान बाढ़ की इस वायरल रिपोर्टिंग का बड़ा झोल आया सामने

तभी मामले में नया मोड़ आया. जब लोगों ने उस रिपोर्टर की माइक की ब्रांडिंग पर ध्यान दिया. क्या ये वाकई बीबीसी उर्दू की सबसे नई स्टार रिपोर्टर थीं?

Read Time: 3 mins
Share
नाव, लाइफ जैकेट और हाथ में BBC की माइक... पाकिस्तान बाढ़ की इस वायरल रिपोर्टिंग का बड़ा झोल आया सामने
  • पाकिस्तान में वायरल हुई रिपोर्टर मेहरुन्निसा ने बाढ़ की लाइव कवरेज करके इंटरनेट पर सबका ध्यान खींच लिया.
  • मेहरुन्निसा ने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन की माइक पकड़ रखी थी, लेकिन वह बीबीसी उर्दू की नहीं थी.
  • बीबीसी उर्दू ने स्पष्ट किया कि बीबीसी उर्दू न्यूज़ पंजाब टीवी का उनके साथ कोई संबंध या अनुमति नहीं है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

पाकिस्तान में कोई दिन कभी भी नीरस नहीं होता. मिसाल के तौर पर, एक रिपोर्टर बाढ़ की रिपोर्टिंग करते समय नाव पर चीखने-चिल्लाने के लिए वायरल हो गई, लेकिन बाद में इंटरनेट पर पता चला कि असल में इस पूरी कहानी में झोल है. वायरल गर्ल का नाम है मेहरुन्निसा. वह रिपोर्टर जिसने एक हिलती हुई नाव पर पंजाब बाढ़ की 'लाइव कवरेज' करके सबको अपनी सांसें रोकने और फिर हल्की-सी मुस्कुराहट के साथ उसके बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया.

पहले वायरल वीडियो देखें

वायरल वीडियो में मेहरुन्निसा कहती है, "जैसा कि आप देख सकते हैं, पानी का दबाव बढ़ रहा है. हम अपनी जान खतरे में डालकर यहां मौजूद हैं. और आप देख सकते हैं कि ये (नाव) कभी यूं होती है तो कभी यूं होती है. मुझे इसी चीज से डर लगता है. " इसके बाद वो घबराहट में चीखने लगी: "बहुत डर लग रहा है, कभी इस तरफ होती है, कभी उस तरफ, बैलेंस नहीं हो रहा हमसे. बस आप हमारे लिए दुआ करें दोस्तों."

इंटरनेट पर ये वीडियो देख पाकिस्तान में तो मानो जैसे सनसनी फैल गई. कई यूज़र्स ने कहा, "ये बहुत प्यारी है!" एक ने तो खुशी से कहा, "प्यारी, सुरक्षित रहो."

किसी और ने इसे दार्शनिक अंदाज़ में पेश किया, "बैलेंस नहीं हो रहा हम से - वो सिर्फ़ बाढ़ की नहीं, बल्कि पाकिस्तान में ज़िंदगी की बात कर रही हैं."

तभी मामले में नया मोड़ आया. जब लोगों ने उस रिपोर्टर की माइक की ब्रांडिंग पर ध्यान दिया. क्या ये वाकई बीबीसी उर्दू की सबसे नई स्टार रिपोर्टर थीं? बिल्कुल नहीं.

बीबीसी की रिपोर्टर नहीं मेहरुन्निसा 

पता चला कि जिस "बीबीसी" माइक को वो पकड़े हुए थी, वो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन का नहीं, बल्कि एक और मिलता-जुलता चैनल का था, जो खुद को "बीबीसी उर्दू न्यूज़ पंजाब टीवी" कहता है. एक पल के लिए तो लगा कि शायद ये कोई बदमाश इंटर्न का मामला होगा, मगर, बीबीसी उर्दू ने तुरंत स्थिति स्पष्ट की: नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, कोई संबद्धता नहीं, कुछ भी नहीं. प्रसारक ने एक बयान जारी कर दर्शकों को धोखेबाज़ों से सावधान रहने की चेतावनी दी और सभी को याद दिलाया कि अगर आप इसे उनके सत्यापित प्लेटफ़ॉर्म पर नहीं देखते हैं, तो ये वो नहीं हैं. विनम्र लेकिन दृढ़, कृपया हमारी तरह कॉस्प्ले करना बंद करें.

मूल रूप से उर्दू में लिखे गए उनके बयान में कहा गया है, "हमारे संज्ञान में आया है कि बीबीसी उर्दू न्यूज़ पंजाब टीवी नामक एक डिजिटल मीडिया कंपनी पाकिस्तान में बीबीसी के नाम का इस्तेमाल कर रही है. बीबीसी का इस संगठन या इसके पत्रकारों से कोई संबंध नहीं है, और इस संगठन को इस तरह बीबीसी के नाम का इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है. हम बीबीसी के दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि वे बीबीसी के आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर बीबीसी के नाम से प्रकाशित किसी भी सामग्री पर भरोसा करने से पहले उसकी पुष्टि कर लें."

फिर आई और दिल जीत गई

मगर, मेहरुन्निसा पीछे हटने वाली नहीं थीं. एक और वायरल क्लिप में, उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ आरोपों का जवाब दिया, "वे कहते हैं कि हमने बीबीसी की नकल की है, लेकिन उनके बीबीसी का मतलब ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन है, और हमारे बीबीसी का मतलब है... भाई भाई चैनल." बेशक, उन्होंने यह बात उसी बचकानी आवाज़ में कही, जिसने उन्हें सुर्खियों में ला दिया था. इस बार, फिर यूज़र्स ने उनके आत्मविश्वास की तारीफ़ की. वही आत्मविश्वास जो हम सब चाहते हैं.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Pakistan Viral Girl Mehrunnisa, Pakistani Viral Reporter Video, Bbc Urdu News Punjab Tv, Pakistan Flood Reporting Viral, Pakistan Flood Reporting Viral Video
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com