'मम्मी दादी को मत मारो', सास के साथ बहू की ऐसी हैवानियत, पोते ने बना लिया VIDEO

गुरदासपुर जिले के कोठे गांव से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया. एक बहू ने अपनी बुजुर्ग सास की बेरहमी से पिटाई कर दी, इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है

'मम्मी दादी को मत मारो', सास के साथ बहू की ऐसी हैवानियत, पोते ने बना लिया VIDEO
गुरदासपुर:

पंजाब के गुरदासपुर जिले के कोठे गांव से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया. एक बहू ने अपनी बुजुर्ग सास की बेरहमी से पिटाई कर दी, इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है. इतना ही नहीं, मारपीट की शिकार सास और वीडियो बनाने वाले उनके पोते ने भी आरोपी बहू के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है. 

बहू पर संपत्ति के लिए परेशान करने का आरोप

पीड़ित बुजुर्ग गुरबचन कौर ने बताया कि उनके पति सेवानिवृत्त बीपीईओ थे, जिनकी चार महीने पहले मृत्यु हो गई है. उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बहू हरजीत कौर पिछले काफी समय से उनके साथ मारपीट कर रही है और उन्हें परेशान कर रही है. गुरबचन कौर ने बताया कि बहू हरजीत कौर संपत्ति अपने नाम कराने के लिए उनके बेटे (हरजीत के पति) पर भी दबाव डालती है और उन्हें भी परेशान करती है. 

पोते ने बनाया पिटाई का वीडियो

बुजुर्ग महिला के अनुसार, पिछले रविवार को भी उनकी बहू उनके साथ गाली-गलौज कर रही थी. जब उसने वीडियो बनाने की कोशिश की, तो हरजीत कौर ने उन पर हमला कर दिया, उनका फोन छीन लिया और उसकी पिटाई कर दी. इसी दौरान, उनके पोते चरतवीर सिंह ने घटना का वीडियो बना लिया, जो अब वायरल हो रहा है. गुरबचन कौर का कहना है कि उन्होंने इस घटना की सूचना पुलिस को भी दी थी, लेकिन पुलिस ने बहू को सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया, जिससे वह न्याय से वंचित रह गईं. 

बेटा बोला- 'मां शराब पीकर पीटती है'

इस पूरे मामले में, वीडियो बनाने वाले पीड़ित महिला के पोते चरतवीर सिंह ने अपनी मां (हरजीत कौर) के खिलाफ खुलकर बयान दिया है. चरतवीर सिंह ने बताया, "मेरी मां, हरजीत कौर, शराब पीने की आदी है और अक्सर मेरी दादी और मुझे पीटती है. उस दिन भी वह मेरी दादी को बुरी तरह पीट रही थी और मैंने इसका वीडियो बना लिया." 

चरतवीर ने भी पुलिस की कार्रवाई पर असंतोष जताते हुए कहा कि पूरा मामला पुलिस के संज्ञान में आया था, लेकिन उन्हें केवल चेतावनी देकर छोड़ दिया गया. उन्होंने मांग की, "मैं चाहता हूँ कि मेरी मां के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो." 

