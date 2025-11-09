जर्मन व्लॉगर ने भारत की इस जगह को बताया यूरोप, कही दिल छू लेने वाली बात

German Vlogger Visited Indias Cleanest Place: क्या आपने कभी सोचा है कि कोई विदेशी भारत में आकर कहे, 'ये तो यूरोप जैसा है'? यही हुआ जब जर्मनी से आए ट्रैवल व्लॉगर एलेक्स वेल्डर ने अपने कैमरे में भारत का सबसे साफ इलाका दिखाया. सोशल मीडिया पर वायरल हुए उनके वीडियो में उन्होंने जिस जगह की तारीफ की, वो है दक्षिण गोवा का गलगीबागा बीच (Galgibaga Beach). एक ऐसा समुद्र तट जो न केवल खूबसूरत है, बल्कि अपनी अद्भुत सफाई और शांत माहौल के लिए अब ट्रेंड में है.

India's Cleanest Place- जर्मन टूरिस्ट ने किया दावा (Goa Cleanest Beach)

इंस्टाग्राम हैंडल @alexweldertravels पर शेयर किए गए वीडियो में एलेक्स कहते नजर आते हैं, 'यह भारत की अब तक की सबसे साफ जगह है, यहां एक भी कचरे का टुकड़ा नहीं दिखा.' वह बताते हैं कि उन्होंने हमेशा गोवा को पार्टी डेस्टिनेशन के तौर पर सोचा था, लेकिन दक्षिण गोवा की ये जगह उनकी सोच से बिल्कुल उलट निकली. गलगीबागा बीच को उन्होंने 'Turtle Nesting Area' बताया, जहां कछुए अंडे देते हैं और स्थानीय लोग भी पर्यावरण के प्रति बेहद जागरूक हैं.

'यह यूरोप जैसा लगता है' व्लॉगर ने की गोवा की तारीफ (german vlogger video viral)

एलेक्स कहते हैं, 'यहां के पेड़ और माहौल देखकर लगता ही नहीं कि मैं भारत में हूं.' यह तो किसी यूरोपीय बीच जैसा शांत और सुंदर है.' उन्होंने बताया कि गलगीबागा बीच पर जगह-जगह कूड़ेदान रखे गए हैं, जो भारत में आम तौर पर कम दिखते हैं. यह देखकर वह खासे प्रभावित हुए.

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं (European-like Beach India)

वीडियो पर यूजर्स ने जमकर रिएक्शन दिए हैं. एक यूजर ने लिखा, 'दक्षिण गोवा अभी भी अपनी असली खूबसूरती बचाए हुए है, उम्मीद है ऐसा ही रहे.' दूसरे ने कहा, 'कृपया इसे बहुत फेमत मत करो, वरना यही जगह भी खराब हो जाएगी.' वहीं, कुछ लोगों ने इसे भारत की 'स्वच्छता मिशन की असली मिसाल' बताया.

