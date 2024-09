मॉनिटर छिपकली का पीछा करते-करते घर में घुसा 11 फुट लंबा किंग कोबरा, रेस्क्यू का Video देख कांप जाएगी रूह

ओडिशा के एक घर में 11 फुट का विशालकाय कोबरा घूमता हुआ पकड़ा गया. जैसे ही सांप को देखा गया, अधिकारियों को उसे रेस्क्यू करने और वन्यजीवन में वापस भेजने के लिए बुलाया गया. अब इस विशाल सांप को दिखाने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

एएनआई के अनुसार, 11 फीट लंबे किंग कोबरा सांप को बंगरा गांव के एक घर से रेस्क्यू किया गया और बाद में मयूरभंज में डुकरा वन्यजीव रेंज में छोड़ दिया गया. वीडियो में अधिकारियों को सांप को घर से बाहर ले जाते और उसे बांधते हुए सावधानीपूर्वक ले जाते हुए दिखाया गया है.

देखें Video:

#WATCH | Odisha | 11-ft long King Cobra snake was rescued from a house in Bangra village yesterday and released into the Dukra wildlife range, in Mayurbhanj this morning



