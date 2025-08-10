ओडिशा के बोलनगीर जिले में एक कुत्ते का आतंक देखने को मिला है. तुशुरा पुलिस स्‍टेशन के चिंचेरा गांव में कुत्ते के हमले में दो लोगों की मौत हो गई. इसके बाद पूरे इलाके में शोक की लहर है. पीड़ितों की पहचान 33 साल के राष्ट्रीय स्तर के पैरा-एथलीट जोगेंद्र छत्रिया और 48 साल के ऋषिकेश राणा के रूप में हुई है, जिनकी कल देर रात बुर्ला स्थित VIMSAR मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई.

सूत्रों के मुताबिक, यह घटना 23 जुलाई की है, जब चिंचेरा गांव में एक कुत्ते ने जमकर उत्पात मचाया और दिन भर में अलग-अलग घटनाओं में छह ग्रामीणों पर हमला कर दिया. इसके चलते इलाके में दहशत फैल गई. कुत्ते ने बिना किसी उकसावे के लोगों को काट लिया और इसके कारण कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

पीड़ितों में बच्चे भी शामिल

सभी छह पीड़ितों को पहले बोलांगीर जिला मुख्यालय अस्पताल ले जाया गया और बाद में बेहतर उपचार के लिए बुर्ला रेफर कर दिया गया. रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि पीड़ितों में बच्चे भी शामिल थे, जो अपने स्कूल जाने के लिए उस रास्ते से गुजर रहे थे.

चार ठीक हो गए, दो की मौत

कुत्ते के हमले के बाद आखिरकार चार लोग ठीक होकर घर लौट आए, लेकिन छत्रिया और राणा की हालत चिकित्सा देखभाल के बावजूद लगातार गंभीर बनी रही. अस्पताल के सूत्रों ने पुष्टि की कि दोनों पुरुषों ने शनिवार देर रात को दम तोड़ दिया.

केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल द्वारा 22 जुलाई को संसद में साझा आंकड़ों के मुताबिक, पिछले साल कुत्ते के काटने के कुल मामलों की संख्या 37,17,336 थी, जबकि इसके कारण 'संदिग्‍ध मानव रेबीज मौतें' 54 हुई थीं.

