रक्षाबंधन पर घर जाने वाली थी ओडिशा की नर्स, अस्पताल में मिला शव, भाई का आरोप- बहन की हत्या की गई

ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित एक निजी अस्पताल के बाथरूम में एक नर्स रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाई गई. रक्षाबंधन मनाने के लिए घर जाने से कुछ घंटे पहले ही उनकी मौत हो गई. महिला अस्‍पताल में ड्यूटी पर थीं और उनके हाथ के पिछले हिस्से में एक सीरींज लगी थी. उनके भाई ने एनडीटीवी को बताया कि पुलिस को संदेह है कि सीरींज से उसने अपने शरीर में किसी तरह का कोई पदार्थ लिया होगा और उसकी मौत हो गई. हालांकि परिवार ने आरोप लगाया कि उसकी बहन की मौत में अस्पताल प्रशासन की भूमिका है. उन्होंने महिला का शव मिलने के बाद परिवार को दो घंटे देरी से दी गई सूचना को लेकर भी सवाल उठाया.

एनडीटीवी से नर्स के भाई ने कहा, "हमें शुरू में बताया गया था कि वह बाथरूम में बेहोश मिली थी. अब पुलिस कह रही है कि उन्हें शव के पास एक सिरिंज मिली है, जो आत्महत्या का संकेत देती है. मुझे उसकी निजी या पेशेवर जिंदगी में किसी भी तरह की गड़बड़ी के बारे में पता नहीं है, जिसके कारण उसने इतना बड़ा कदम उठाया हो. हालांकि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उसने अपने घर या हॉस्टल की बजाय कार्यस्थल पर आत्महत्या का प्रयास क्यों किया." इसके अलावा मृतक नर्स के भाई ने कहा कि यह आत्महत्या नहीं, बल्कि हत्या है.

रक्षाबंधन के लिए आने वाली थी घर

नर्स के भाई ने बताया कि हाल ही में उनकी फोन पर बात हुई थी और वह अपनी ड्यूटी के बाद रक्षाबंधन मनाने के लिए गंजम जिले में स्थित अपने घर जाने को लेकर उत्साहित थी.

जानकारी के मुताबिक, पुलिस अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है और घटना की कड़ियों को जोड़ने के लिए कर्मचारियों से पूछताछ में जुटी है. वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने संकेत दिया है कि आकस्मिक मृत्यु, स्वास्थ्य संबंधी कारणों और संभावित गड़बड़ी सहित सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.

अस्‍पताल के सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस

नर्स की मौत के बाद अस्पताल में पुलिस की एक प्लाटून की तैनाती की गई है. असामान्य स्थिति को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती की गई है. अतिरिक्त डीसीपी और दो थाना प्रभारियों को अस्पताल में तैनात किया गया है.

शव को पोस्टमार्टम के लिए भुवनेश्वर के एक अस्पताल में ले जाया गया है.

30 मई को सामने आया था ऐसा ही मामला

उधर, एक अन्‍य घटना में 30 मई को कटक में एक नर्स का शव उसके किराए के घर से संदिग्‍ध परिस्थितियों में मिला था.

वह कटक के एक निजी अस्पताल में नर्स के रूप में कार्यरत थी और करीब 25 साल की थी. सूत्रों के अनुसार, वह बालासोर की रहने वाली थी. जानकारी के अनुसार, वह अपने बाथरूम की छत से लटकी हुई पाई गई थी.

(कुमार देव के इनपुट के साथ)

