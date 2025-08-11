विज्ञापन
ओडिशा में नहीं थम रही आत्‍मदाह की घटनाएं, अब 13 साल की बच्‍ची ने खुद को किया आग के हवाले, मौत

ओडिशा के बरगढ़ जिले के फिरींगीमाला गांव में एक 13 साल की लड़की ने कथित तौर पर खुद को आग लगा ली. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़िता नाबालिग है.

ओडिशा में नहीं थम रही आत्‍मदाह की घटनाएं, अब 13 साल की बच्‍ची ने खुद को किया आग के हवाले, मौत
लड़की के परिवार ने शिकायत दर्ज कराई है कि उसने खुद को आग लगा ली. (प्रतीकातमक फोटो)
  • ओडिशा के बरगढ़ जिले के फिरींगीमाला गांव में 13 साल की लड़की ने कथित तौर पर आत्मदाह कर लिया.
  • पीड़िता को संबलपुर के वीएसएस मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.
  • परिवार की शिकायत पर पुलिस ने आत्मदाह का मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम कराया और जांच शुरू कर दी है.
भुवनेश्वर:

ओडिशा में आत्‍मदाह की घटनाएं लगातार सामने आ रही है. ऐसी ही एक घटना बरगढ़ जिले के फिरींगीमाला गांव में सामने आई है, जहां पर सोमवार को 13 साल की एक लड़की ने कथित तौर पर खुद को आग लगा ली. रिपोर्टों के अनुसार, लड़की को सुबह गैसिलेट पुलिस सीमा के फिरींगीमाला गांव में अपने चाचा के घर के पास एक खेत में आधी जली हुई अवस्था में देखा गया. उसे तुरंत इलाज के लिए संबलपुर जिले के वीएसएस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ले जाया गया.हालांकि उसे बचाया नहीं जा सका. 

बर्गरह जिले के प्रभारी पुलिस अधीक्षक अबिलाश जी. ने बताया कि दोपहर में इलाज के दौरान लड़की की मौत हो गई.

अस्‍पताल ले जाते वक्‍त बताया कारण 

उन्होंने कहा कि पीड़िता नाबालिग है. उसके परिवार ने शिकायत दर्ज की कि उसने खुद को आग लगा ली. इस शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है. शव की जांच और पोस्टमार्टम चल रहा है. पुलिस मौत के कारणों की जांच कर रही है. घटना के बाद पीड़िता का बयान वाला वीडियो भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है.

गांव वालों के अनुसार, पीड़िता ने अस्पताल ले जाए जाने के दौरान बताया कि उसने अपनी एक सहेली की वजह से आत्मदाह जैसा कदम उठाया. हालांकि, उसने सहेली का नाम नहीं बताया.

वीडियो की जांच में जुटी है पुलिस 

पीड़िता के बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पुलिस वीडियो की जांच कर रही है.

पीड़िता, जो पास के आश्रम स्कूल में कक्षा 8 की छात्रा थी, कुछ दिन पहले स्वास्थ्य समस्याओं के कारण अपने मामा के घर आई थी. पीड़िता का पिता एक प्रवासी मजदूर है, जो तमिलनाडु में एक निजी कंपनी में काम करता है.

पुलिस महानिरीक्षक (उत्तरी रेंज) हिमांशु कुमार लाल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है. हम कानून के अनुसार सबसे उचित कार्रवाई करेंगे."

हाल ही में ऐसी तीन और घटनाएं आई सामने 

  1. 12 जुलाई को फकीर मोहन ऑटोनॉमस कॉलेज की एक छात्रा ने प्रिंसिपल के कमरे के पास खुद को आग लगा ली थी, क्योंकि एक शिक्षक द्वारा उसका यौन उत्पीड़न किया गया था. उस छात्रा को 90 प्रतिशत से अधिक जलने की चोटें आई थीं और 14 जुलाई को भुवनेश्वर के एम्स में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी.
  2. 19 जुलाई को पुरी जिले के बलंगा क्षेत्र में तीन अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने कथित तौर पर एक नाबालिग लड़की को आग लगा दी. 16 साल की पीड़िता ने 14 दिन तक दिल्ली के एम्स में जिंदगी के लिए संघर्ष किया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.
  3. 6 अगस्त को केंदपारा जिले के पट्टमुंडई क्षेत्र में एक 20 साल की छात्रा ने कथित तौर पर अपने घर में खुद को आग लगाकर जान दे दी.
