ओडिशा में आत्‍मदाह की घटनाएं लगातार सामने आ रही है. ऐसी ही एक घटना बरगढ़ जिले के फिरींगीमाला गांव में सामने आई है, जहां पर सोमवार को 13 साल की एक लड़की ने कथित तौर पर खुद को आग लगा ली. रिपोर्टों के अनुसार, लड़की को सुबह गैसिलेट पुलिस सीमा के फिरींगीमाला गांव में अपने चाचा के घर के पास एक खेत में आधी जली हुई अवस्था में देखा गया. उसे तुरंत इलाज के लिए संबलपुर जिले के वीएसएस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ले जाया गया.हालांकि उसे बचाया नहीं जा सका.

बर्गरह जिले के प्रभारी पुलिस अधीक्षक अबिलाश जी. ने बताया कि दोपहर में इलाज के दौरान लड़की की मौत हो गई.

अस्‍पताल ले जाते वक्‍त बताया कारण

उन्होंने कहा कि पीड़िता नाबालिग है. उसके परिवार ने शिकायत दर्ज की कि उसने खुद को आग लगा ली. इस शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है. शव की जांच और पोस्टमार्टम चल रहा है. पुलिस मौत के कारणों की जांच कर रही है. घटना के बाद पीड़िता का बयान वाला वीडियो भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है.

गांव वालों के अनुसार, पीड़िता ने अस्पताल ले जाए जाने के दौरान बताया कि उसने अपनी एक सहेली की वजह से आत्मदाह जैसा कदम उठाया. हालांकि, उसने सहेली का नाम नहीं बताया.

वीडियो की जांच में जुटी है पुलिस

पीड़िता के बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पुलिस वीडियो की जांच कर रही है.

पीड़िता, जो पास के आश्रम स्कूल में कक्षा 8 की छात्रा थी, कुछ दिन पहले स्वास्थ्य समस्याओं के कारण अपने मामा के घर आई थी. पीड़िता का पिता एक प्रवासी मजदूर है, जो तमिलनाडु में एक निजी कंपनी में काम करता है.

पुलिस महानिरीक्षक (उत्तरी रेंज) हिमांशु कुमार लाल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है. हम कानून के अनुसार सबसे उचित कार्रवाई करेंगे."

