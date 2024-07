"पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर हुए हमले से स्तब्ध हैं" :चुनावी रैली में डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले की विश्व के बड़े नेताओं ने की निंदा

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर चुनावी रैली के दौरान हुए हमले की विश्व के बड़े नेताओं ने कड़े शब्दों में निंदा की है. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि वो इस "चौंकाने वाले वीडियो को देखकर स्तब्ध" रह गए. वहीं जापान के प्रधानमंत्री फूमिओ किशिदा ने कहा कि "लोकतंत्र को चुनौती देने वाली किसी भी प्रकार की हिंसक घटना के खिलाफ हमें दृढ़ता से खड़े रहना चाहिए."

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने एक्स पर हमले की निंदा में पोस्ट करते हुए कहा, "किसी भी रूप में राजनीतिक हिंसा के लिए हमारे समाज में कोई स्थान नहीं है और मेरी संवेदनाएं इस हमले के सभी पीड़ितों के साथ हैं."

I am appalled by the shocking scenes at President Trump's rally and we send him and his family our best wishes.



Political violence in any form has no place in our societies and my thoughts are with all the victims of this attack.