पुतिन का प्लान बता रहे थे ट्रंप और माइक ने पूरी दुनिया को सुना दिया! खुद सुनिए

Russia- Ukraine War: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बैठक के बाद कहा कि उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच शांति शिखर सम्मेलन की व्यवस्था शुरू कर दी है.

  • अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की और कई यूरोपीय नेताओं के साथ एक बहुपक्षीय बैठक की.
  • ट्रंप ने पुतिन के साथ फोन पर बातचीत की पुष्टि की और दीर्घकालिक सुरक्षा गारंटी पर जोर दिया.
  • ट्रंप और मैंक्रो की बातचीत को माइक ने कैद कर लिया. ट्रंप कहते सुने गए कि लगता है पुतिन समझौता के इच्छुक हैं.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार, 18 अगस्त को यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लोडिमिर जेलेंस्की और कई यूरोपीय नेताओं के साथ एक अहम बैठक की. इस बहुपक्षीय बैठक की सबसे बड़ा निष्कर्ष यह निकला कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और जेलेंस्की एक शांति शिखर सम्मेलन के लिए तैयार दिख रहे हैं. साथ ही अमेरिका यूक्रेन की दीर्घकालिक सुरक्षा गारंटी के प्रमुख मुद्दे पर ध्यान दे रहा है. सफलता की उम्मीदें तब बढ़ गईं जब ट्रंप ने कहा कि उनकी पुतिन के साथ फोन पर बातचीत हुई है. साथ ही ट्रंप ने अनजाने में कुछ ऐसा खुलासा कर दिया कि पुतिन का प्लान पूरी दुनिया के सामने आ गया. चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं.

पुतिन-जेलेंस्की की आमने-सामने की बैठक

लगभग साढ़े तीन साल पहले रूस ने यूक्रेन क्रूर आक्रमण शुरू किया था. उसके बाद यह रूसी और यूक्रेनी राष्ट्रपतियों के बीच पहली बैठक होगी. यह बैठक ऐसे समय में होगी जब ट्रंप युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त करने के अपने वादे को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं. 79 वर्षीय ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल नेटवर्क पर लिखा कि "रूस/यूक्रेन के लिए शांति की संभावना से हर कोई बहुत खुश है."

नोट- जेलेंस्की के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, फिनलैंड के राष्ट्रपति एलेक्जेंडर स्टब, नाटो प्रमुख मार्क रूटे और यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सला वान डेर लिएन व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक में मौजूद रहे.

ट्रंप की बात हॉट माइक में कैद 

बैठक के तुरंत पहले, एक हॉट माइक में ट्रंप की बात अनजाने में कैद हो गई. ट्रंप फ्रांस के राष्ट्रपति मैंक्रो से यह कहते सुने गए कि उन्हें लगता है कि रूसी राष्ट्रपति "एक डील करना चाहते हैं." 

बहुपक्षीय बैठक से पहले दोनों नेताओं के बीच बातचीत हो रही थी. यहां ट्रंप ने कहा, "मुझे लगता है कि वह (रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन) एक समझौता करना चाहते हैं... मुझे लगता है कि वह मेरे लिए एक डील करना चाहते हैं, आप समझ रहे हैं? यह सुनने में जितना क्रेजी लगता है."

अमेरिकी राष्ट्रपति की अनजाने से सामने आई इस बात से पता चलता है कि उनका मानना ​​है कि पुतिन एक समझौते करने के इच्छुक हैं.

