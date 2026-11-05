अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ से उनकी ही पार्टी के लोग क्यों नाराज? ईरान से लेकर यूक्रेन युद्ध पर घिरे

अमेरिका के मिडटर्म चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की भद्द पिट गई है और संसद के दोनों सदनों पर विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी का कब्जा हो गया है. राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से लेकर पार्टी के आम कार्यकर्ता तक बोल रहे हैं कि ईरान जंग ने चुनाव में यह हालत करवाई है. अब ऐसा लग रहा है कि पार्टी को चुनावों में जो हार मिली है, उसका ठीकरा रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ पर फोड़ा जा सकता है. यह तब हो रहा है जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने रक्षा मंत्री का खुलकर समर्थन किया है, यहां तक कि उन्हें 'युद्ध का चैंपियन' तक बता दिया है.

ईरान युद्ध के बारे में पेंटागन के एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी ने CNN को बताया कि, "यह मुख्य रूप से रक्षा विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ वॉर) के नेतृत्व में किया गया प्रयास था, क्योंकि आपने विदेश नीति के एक मामले को सुलझाने के लिए सैन्य कार्रवाई का रास्ता चुना."

व्हाइट हाउस के करीबी एक रिपब्लिकन ने CNN को दिए एक इंटरव्यू में कहा, "अगर राष्ट्रपति चाहते हैं कि कोई इसकी जिम्मेदारी ले, तो वह पीट हेगसेथ हैं. शुरुआत से ही, समय-सीमा (टाइमलाइन), लक्ष्यों और उद्देश्यों को लेकर पीट या तो बेईमान रहे हैं या फिर उन्होंने गलत जानकारी दी है - और इनमें से कोई भी बात स्वीकार्य नहीं है." बुधवार को, जेडी वेंस ने सार्वजनिक रूप से सवाल उठाया कि क्या ईरान युद्ध का कोई फायदा था, और कहा कि इसी वजह से रिपब्लिकन पार्टी को कांग्रेस पर अपना नियंत्रण खोना पड़ा. केंटकी से रिपब्लिकन कांग्रेसमैन थॉम मैसी ने हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग के आठ आरोप पहले ही दाखिल कर दिए हैं, और वे जल्द ही इस पर हाउस में वोटिंग कराने की योजना बना रहे हैं.

ट्रंप कर रहे हेगसेथ का बचाव

ट्रंप ने कई बार हेगसेथ का बचाव किया है. बुधवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान, जब उनसे पूछा गया कि क्या वे हेगसेथ को बदलने पर विचार कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा, "नहीं, मुझे लगता है कि वह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं."

पेंटागन के प्रेस सचिव किंग्सले विल्सन ने बुधवार को 'यूएसए टुडे' को दिए एक बयान में कहा, "पूरा विभाग सेक्रेटरी के विजन के साथ एकजुट है और हमारे सैनिकों तथा अमेरिका को प्राथमिकता देने के लिए काम करना जारी रखेगा."

ट्रंप ने हेगसेथ को एक अलोकप्रिय संघर्ष का प्रमुख समर्थक बताया है. 23 मार्च को उन्होंने कहा था, "पीट, मुझे लगता है कि सबसे पहले आपने ही आवाज उठाई थी और कहा था, 'चलिए ऐसा करते हैं, क्योंकि हम उन्हें परमाणु हथियार हासिल करने नहीं दे सकते.'"

हेगसेथ का क्यों इतना विरोध

अमेरिकी राजनीति में हेगसेथ एक विवादास्पद व्यक्ति रहे हैं और उन्होंने अपनी ही रिपब्लिकन पार्टी में भी कई दुश्मन बना लिए हैं. रिपब्लिकन अमेरिकी सीनेटर थॉम टिलिस ने मंगलवार रात सीबीएस न्यूज को बताया कि हेगसेथ को जल्द ही मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. सांसदों के साथ उनके खराब रिश्तों की वजह से, कांग्रेस में 1.5 ट्रिलियन डॉलर के रक्षा खर्च पैकेज को पास कराने की ट्रंप प्रशासन की कोशिशों को नुकसान पहुंच रहा है.

मिडटर्म चुनाव के नतीजे आने के दौरान टिलिस ने कहा, "मुझे लगता है कि चुनाव के बाद हमें यह तय करना होगा कि क्या वे ही सबसे सही व्यक्ति हैं जो कांग्रेस के सामने इन जरूरतों को रख सकें—खासकर तब, जब वे मौजूदा कांग्रेस का कार्यकाल खत्म होने से पहले (जो कि अब सिर्फ 60 दिन दूर है) कुछ काम पूरा करवाना चाहते हैं."

डेमोक्रेट्स ने हेगसेथ और पेंटागन में उनके कामकाज की जांच करने का वादा किया है. उनके सहयोगियों का कहना है कि इस जांच में कई चीजें शामिल हो सकती हैं—ईरान युद्ध से जुड़े उनके फैसलों से लेकर, शीर्ष सैन्य अधिकारियों (जिनमें 'जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ' के अध्यक्ष भी शामिल हैं) को उनके पदों से हटाने तक के मामले.

इसके अलावा, यूक्रेन को लेकर उनकी नीति और लैटिन अमेरिकी जलक्षेत्र में कथित नशीली दवाओं की तस्करी करने वाली नावों पर अमेरिकी सेना द्वारा किए गए हमलों को लेकर भी उनसे सवाल-जवाब हो सकते हैं. कुछ डेमोक्रेट्स का तो यह भी कहना है कि ये हमले 'युद्ध अपराध' की श्रेणी में आ सकते हैं. डेमोक्रेटिक प्रतिनिधि एडम स्मिथ, जिनके अगले साल 'हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमिटी' का नेतृत्व करने की उम्मीद है, ने ईरान युद्ध से लेकर सेना की "गैर-राजनीतिक नींव" के कमजोर होने तक—हर मुद्दे पर कड़ी निगरानी रखने का वादा किया है.

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