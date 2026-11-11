पीट हेगसेथ को राहत; अमेरिकी संसद में महाभियोग की कोशिश नाकाम, रक्षा मंत्री पर ट्रंप बोले- महान देशभक्त

अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग की कोशिश को प्रतिनिधि सभा में बड़ा झटका लगा है. रिपब्लिकन नियंत्रित सदन ने 211-204 मतों से प्रस्ताव को न्यायिक समिति के पास भेज दिया, जिससे तत्काल महाभियोग प्रक्रिया रुक गई. यह प्रस्ताव रिपब्लिकन सांसद थॉमस मैसी ने ईरान युद्ध, यमन में सैन्य अभियानों और अन्य कार्रवाईयों को लेकर पेश किया था. वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने हेगसेथ का खुलकर समर्थन किया. अब जनवरी 2027 में डेमोक्रेट्स के कांग्रेस पर नियंत्रण के बाद इस मुद्दे के फिर से उठने की संभावना बनी हुई है.

रिपब्लिकनों ने महाभियोग प्रस्ताव को रोका

अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में मंगलवार को हुए मतदान में रिपब्लिकन सांसदों ने रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के खिलाफ लाए गए महाभियोग प्रस्ताव को न्यायिक समिति (Judiciary Committee) के पास भेजने का समर्थन किया. इस फैसले के बाद बुधवार को प्रस्तावित महाभियोग मतदान टल गया और हेगसेथ के खिलाफ औपचारिक आरोप तय करने की प्रक्रिया फिलहाल रुक गई. मतदान में 211 सदस्यों ने प्रस्ताव को समिति में भेजने के पक्ष में जबकि 204 सदस्यों ने विरोध में मतदान किया.

ट्रंप ने ऐसे किया सपोर्ट

Photo Credit: NDTV (ट्रंप की पोस्ट का स्क्रीनशॉट)

थॉमस मैसी ने पेश किया था प्रस्ताव

महाभियोग प्रस्ताव रिपब्लिकन सांसद थॉमस मैसी लेकर आए थे, जो लंबे समय से ट्रंप की नीतियों के आलोचक माने जाते हैं. रिपोर्ट के अनुसार, प्रस्ताव को समिति में भेजने के खिलाफ अपनी पार्टी से मतदान करने वाले वह अकेले रिपब्लिकन सदस्य थे. मैसी के प्रस्ताव में कुल आठ महाभियोग आरोप शामिल थे. उन्होंने आरोप लगाया कि हेगसेथ ने कांग्रेस की अनुमति के बिना युद्ध संचालन किया और रक्षा मंत्री के रूप में अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया.

ईरान युद्ध बना मुख्य मुद्दा

महाभियोग प्रस्ताव में सबसे अधिक जोर पिछले आठ महीनों से जारी ईरान युद्ध पर दिया गया था. मैसी ने आरोप लगाया कि हेगसेथ ने वॉर पावर्स रिजोल्यूशन का उल्लंघन किया, जो कांग्रेस की मंजूरी के बिना सैन्य हस्तक्षेप की सीमाएं तय करता है. इसके अलावा 2025 में यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के खिलाफ अभियानों और कैरेबियन तथा पूर्वी प्रशांत महासागर में कथित मादक पदार्थ तस्करी से जुड़े जहाजों पर की गई कार्रवाई का भी उल्लेख किया गया. मैसी ने इन अभियानों को 'न्यायिक प्रक्रिया से बाहर की गई हत्याएं' बताया. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि हेगसेथ ने डेमोक्रेटिक सीनेटर मार्क केली के खिलाफ कार्रवाई की कोशिश कर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने का प्रयास किया.

हेगसेथ बोले- यह सिर्फ राजनीतिक स्टंट

मतदान से पहले आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीट हेगसेथ ने महाभियोग अभियान को 'फार्स' और 'राजनीतिक स्टंट' करार दिया. उन्होंने कहा, 'यह एक दिखावा है और हर कोई इसे जानता है.' हेगसेथ ने ईरान, यमन, वेनेजुएला और मादक पदार्थ तस्करी विरोधी अभियानों का बचाव करते हुए कहा कि उन्हें इन सभी कार्रवाइयों पर गर्व है. उन्होंने कहा, 'मैं इन सभी अभियानों के पीछे मजबूती से खड़ा हूं. मुझे इन्हें लागू करने पर गर्व है और जरूरत पड़ने पर मैं कल फिर ऐसा करूंगा.'

ट्रंप और वेंस ने दिया खुला समर्थन

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मतदान के बाद सोशल मीडिया पर इसे "एक महान अमेरिकी देशभक्त की पूर्ण बेगुनाही" करार दिया. इससे पहले ट्रंप ने हेगसेथ को 'A Plus, Plus, Plus' रेटिंग देते हुए उनकी खुलकर प्रशंसा की थी. उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी रक्षा मंत्री के समर्थन में उतर आए. उन्होंने कहा कि हेगसेथ ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसे महाभियोग योग्य अपराध माना जा सके.

जनवरी के बाद फिर उठ सकता है मामला

हालांकि समिति को भेजे जाने के बाद महाभियोग की तत्काल प्रक्रिया रुक गई है, लेकिन मामला पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है. जनवरी 2027 में डेमोक्रेट्स के कांग्रेस के दोनों सदनों पर नियंत्रण हासिल करने के बाद इस मुद्दे को फिर से उठाया जा सकता है.

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