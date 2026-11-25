आईसीसी ने टेस्ट बल्लेबाजों की ताजा रैंकिंग बुधवार को जारी की. बल्लेबाजों की रैंकिंग में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा, भारतीय कप्तान शुभमन गिल और भारत के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को बड़ा फायदा हुआ है.आईसीसी की ताजा रैंकिंग में इंग्लैंड के हैरी ब्रूक पहले, इंग्लैंड के कप्तान जो रूट दूसरे स्थान पर हैं. साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा को एक स्थान का फायदा हुआ है.वह तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं. ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड को एक स्थान का घाटा हुआ है. हेड चौथे स्थान पर हैं. ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ पांचवें स्थान पर हैं. भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत एक स्थान की छलांग के साथ छठे और भारतीय कप्तान शुभमन गिल तीन स्थान की छलांग के साथ सातवें स्थान पर हैं.

न्यूजीलैंड के रचिन रवींद्र को 2 स्थान का नुकसान हुआ है. वह आठवें स्थान पर हैं. भारत के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल 5 स्थान की छलांग के साथ नौवें और अफगानिस्तान के कप्तान रहमत शाह 2 स्थान के नुकसान के साथ दसवें स्थान पर हैं. साउथ अफ्रीका के रयान रिकेल्टन 10 स्थान की छलांग के साथ 16वें और न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स 13 स्थान की छलांग लगाते हुए 17वें स्थान पर पहुंच गए हैं.

टॉप 10 बल्लेबाज टेस्ट रैंकिंग

हैरी ब्रूक (इंग्लैंडः -861 रेटिंग जो रूट (इंग्लैंड-816) रेटिंग टेम्बा बावुमा (साउथ अफ्रीका) - 807 रेटिंग ट्रेविंस हेड (ऑस्ट्रेलिया) - 799 रेटिंग स्टीव स्मिथ (ऑस्ट्रेलिया)- 790 रेटिंग ऋषभ पंत (भारत)- 744 रेटिंग शुभमन गिल (भारत)- 728 रेटिंग रचिन रविंद्र (न्यूजीलैंड)- 716 रेटिंग यशस्वी जायसवाल (भारत)- 713 रेटिंग रहमत शाह (अफगानिस्तान) - 712 रेटिंग

टॉप- 10 गेंदबाजों की रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क पहले स्थान पर, भारत के जसप्रीत बुमराह तीन स्थान की छलांग लगाते हुए दूसरे, इंग्लैंड के ओली रॉबिनसन दो स्थान की छलांग लगाते हुए तीसरे स्थान पर हैं. दक्षिण अफ्रीका के मार्को जानसेन और न्यूजीलैंड के मैट हेनरी को दो-दो स्थान का नुकसान हुआ है। दोनों क्रमशः चौथे और पांचवें स्थान पर हैं.

साउथ अफ्रीका के कगिसो रबाडा दो स्थान की छलांग लगाते हुए छठे, साउथ अफ्रीका के सिमरोन हार्मर सातवें, ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट बौलेंड दो स्थान के नुकसान के साथ आठवें, ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस नौवें और ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड दसवें स्थान पर हैं.

टॉप 10 गेंदबाज टेस्ट रैंकिंग'

मिचेल स्टार्क- 881 रेटिंग जसप्रीत बुमराह- 856 रेटिंग ओली रॉबिन्सन- 856 रेटिंग मार्को यानसेन- 853 रेटिंग मैट हेनरी- 846- रेटिंग कागिसो रबाडा- 838 रेटिंग साइमन हार्मर -828- रेटिंग स्कॉट बोलैंड- 821 - रेटिंग पैट कमिंस-789- रेटिंग जोश हेजलवुड- 785- रेटिंग

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