एशिया कप मेंस राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट में यूएई के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी की ऐतिहासिक 204 रनों की पारी ने भारत-ए के ड्रेसिंग रूम को हैरान कर दिया है. कप्तान तिलक वर्मा, उप-कप्तान रिंकू सिंह और सपोर्ट स्टाफ, सभी ने 15 साल के इस खिलाड़ी की पारी की जमकर तारीफ की. मंगलवार को बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 53 गेंदों पर 204 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 28 छक्के शामिल थे. इसके साथ ही उन्होंने लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक, 150 रन और दोहरा शतक लगाने का नया रिकॉर्ड बनाया, साथ ही इस फॉर्मेट की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया.

बुधवार को बीसीसीआई की वेबसाइट पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में भारत-ए के कप्तान तिलक वर्मा ने कहा, "उनकी पारी के बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है. सबने देखा कि उन्होंने कैसे बल्लेबाजी की, बस एक शब्द में कहें तो यह जबरदस्त तबाही थी. मुझे लगता है कि हमने 5 ओवरों में ही मैच खत्म कर दिया था. 5 ओवरों में हमारा स्कोर 1 विकेट पर 100 रन था. वहां से उन्होंने जिस तरह से बल्लेबाजी जारी रखी, 14 ओवरों में ही हम 250 रनों का लक्ष्य हासिल कर रहे थे. यह वाकई शानदार था."

उप-कप्तान रिंकू सिंह ने कहा कि उन्हें बस इस पारी को देखने में ही बहुत मजा आया. रिंकू ने कहा, "जब वह बल्लेबाजी करते हैं, तो बस छा जाते हैं और किसी और को मौका ही नहीं देते. मुझे बहुत मजा आ रहा था. मैं बस वहां खड़ा होकर देख रहा था कि उनके छक्के कितने दूर जा रहे हैं और सोच रहा था कि ये कितने मीटर लंबे होंगे. भगवान उन्हें आशीर्वाद दें और वह आगे भी इसी तरह बल्लेबाजी करते रहें."

फास्ट बॉलिंग कोच लक्ष्मीपति बालाजी ने तो इस शानदार पारी की तुलना वीरेंद्र सहवाग के टेस्ट क्रिकेट में लगाए गए तिहरे शतकों से कर दी. उन्होंने कहा, "अविश्वसनीय. हमने क्या ही शानदार और हैरान कर देने वाला प्रदर्शन देखा है. मैंने अपने क्रिकेट सफर में वीरेंद्र सहवाग के तिहरे शतक जैसी कुछ बेहतरीन पारियां देखी हैं, और यह पारी भी उतनी ही खास है. मैं इसे वीरेंद्र सहवाग के तिहरे शतक के बराबर रखूंगा. बेशक, विरोधी टीम का स्तर भी मायने रखता है, लेकिन आने वाले समय में आप इस खिलाड़ी से और भी बहुत कुछ खास देखेंगे. मैं उनके शानदार करियर के लिए उन्हें शुभकामनाएं देता हूं. वह सच में एक बेहतरीन खिलाड़ी और एक अच्छे इंसान हैं."

स्पिन बॉलिंग कोच सुनील जोशी ने कहा कि उन्होंने अपने क्रिकेट करियर में ऐसी बल्लेबाजी कभी नहीं देखी. उन्होंने कहा, "यह तो कमाल ही था. डगआउट से बहुत करीब से देखा, 28 छक्के. हे भगवान, मैंने ऐसी तबाही मचाने वाली बल्लेबाजी कभी नहीं देखी. पहले 34 गेंदों में शतक देखा था, और यहां तो 30 गेंदों में ही शतक लग गया. मगर अगला शतक तो बिल्कुल अविश्वसनीय था. मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस पारी का गवाह बना. हम चाहते हैं कि वैभव इस टूर्नामेंट में ऐसी ही कुछ और पारियां खेलें, जिनकी टीम को बहुत जरूरत है."

हेड कोच हृषिकेश कानिटकर ने सूर्यवंशी को उनके भारत अंडर-19 के दिनों से ही करीब से देखा है. उन्होंने कहा कि यह युवा खिलाड़ी असाधारण चीजों को भी बहुत आसान बना देता है. उन्होंने कहा, "मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा, इसे बयां करने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे. देखने में यह सब बहुत आसान लग रहा था, मानो वह अपने सामान्य शॉट्स ही खेल रहे हों. गेंद जिस दूरी तक जा रही थी, और जिस तरह से वह लगातार सही पोजीशन में आ रहे थे, सब कुछ शानदार था. सच कहूं तो, इसे बयां करने के लिए कोई शब्द नहीं हैं. उनकी बल्लेबाजी को बताने के लिए कोई भी शब्द कम ही पड़ेगा. मैं वैभव के लिए बहुत खुश हूं. मैं उन्हें काफी समय से देख रहा हूं, अंडर-19 के दिनों से ही, और मैं उनके लिए बहुत खुश हूं. मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं. बस इसी तरह आगे बढ़ते रहो."