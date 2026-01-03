विज्ञापन
'जल्द जिहाद करूंगा', न्यू ईयर पर US को दहलाने की थी साजिश, ISIS से प्रभावित युवक के बारे में क्या पता चला?

अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में नए साल के जश्न के दौरान हमले की एक खौफनाक साजिश का पर्दाफाश हुआ है. एफबीआई ने 18 साल के एक लड़के को गिरफ्तार किया है, जो ISIS से प्रभावित होकर बड़े हमले की योजना बना रहा था.

  • अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में एक युवक को ISIS से प्रभावित हमले की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.
  • क्रिश्चियन स्टर्डिवेंट ने नए साल की पूर्व संध्या पर स्थानीय किराने की दुकान को निशाना बनाने की योजना बनाई थी.
  • FBI ने स्टर्डिवेंट के घर से हथौड़े, चाकू, टेक्टिकल ग्लव्ज, जैकेट और आतंक की योजना से जुड़ा कागज बरामद किया है.
अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में नए साल के जश्‍न के दौरान हमले की साजिश का पर्दाफाश हुआ है. इस मामले में 18 साल के एक युवक को आईएसआईएस से प्रभावित होकर आतंकी हमले की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. आरोपी की पहचान क्रिश्चियन स्टर्डिवेंट के रूप में हुई है. इस बारे में जानकारी देते हुए एफबीआई ने बताया कि स्टर्डिवेंट पर आतंकी संगठन आईएसआईएस को सहायता देने की कोशिश करने का आरोप लगा है. आरोपी एक ग्रॉसरी स्‍टोर पर हमले की साजिश रच रहा था.

  1. शार्लेट के बाहरी इलाके मिंट हिल के निवासी स्टर्डिवेंट पर एफबीआई का ध्यान पहली बार जनवरी 2022 में उस वक्‍त गया जब वह नाबालिग था. एक रिपोर्ट के मुताबिक, उस वक्‍त स्टर्डिवेंट ने यूरोप में एक आईएसआईएस सदस्य से संपर्क किया था और उसे काले कपड़े पहनने और "अपने पड़ोसी को हथौड़े और चाकू से मारने" के निर्देश मिले थे.
  2. 12 दिसंबर को स्टर्डिवेंट ने उन लोगों को मैसेज भेजने शुरू किए थे. उसका मानना ​​था कि वे आईएसआईएस के सदस्य हैं.
  3. एफबीआई अधिकारियों के मुताबिक, उसने कहा कि वह "जल्द ही जिहाद करेगा", उसने खुद को "राज्य का सिपाही" (आईएसआईएस का जिक्र करते हुए) बताया, हथौड़ों और चाकू की तस्वीरें भेजीं और इनका इस्तेमाल करके एक किराने की दुकान और फास्ट फूड रेस्टोरेंट पर हमले करने के लिए बंदूक हासिल करने को लेकर भी बात की.
  4. रिपोर्टों के अनुसार, स्टर्डिवेंट ने कथित तौर पर नए साल की पूर्व संध्या पर एक स्थानीय किराने की दुकान और बर्गर किंग फास्ट फूड रेस्टोरेंट को निशाना बनाने की योजना बनाई थी. स्टर्डिवेंट यहां पर काम करता था.
  5. एफबीआई एजेंटों ने स्टर्डिवेंट के घर की तलाशी के दौरान 'न्यू इयर अटैक 2026' शीर्षक से हाथ से लिखा एक कागज बरामद किया है, जिसमें कथित तौर पर 20 पीड़ितों को चाकू मारने और मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों पर हमला करने की योजनाओं पर चर्चा की गई थी.
  6. इसके साथ ही एफबीआई को उसके बिस्तर के नीचे छिपे हथियार भी मिले हैं, जिनमें दो चाकू और दो हथौड़े शामिल थे. इसके अलावा टेक्टिकल ग्‍लव्‍ज और जैकेट भी मिले हैं. खबरों के अनुसार, बरामद कागजों में गैर-मुस्लिम, एलजीबीटीक्यू व्यक्ति, यहूदी और ईसाई जैसे समूहों को निशाना बनाने का भी जिक्र था.
  7. एफबीआई के मुताबिक, स्टर्डिवेंट वर्षों से ऑनलाइन माध्यम से कट्टरपंथी बन रहा था. उसने आईएसआईएस से संबंधित टिकटॉक वीडियो बनाए, चरमपंथी कंटेंट देखा.
  8. इसके साथ ही एफबीआई ने बताया कि उसे पहले साइकोलॉजिकल उपचार के लिए भेजा गया था.

