अमेरिका में प्राइवेट जेट क्रैश, मशहूर रेसर समेत पूरी फैमिली की मौत, जानें कैसे हुआ हादसा

एक बिजनेस जेट नॉर्थ कैरोलिना में टेकऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गया. इस भयानक क्रैश में जेट में सवार सभी सात लोगों की मौत हो गई, जिनमें पूर्व NASCAR ड्राइवर ग्रेग बिफल, उनकी पत्नी क्रिस्टिना, और उनके बच्चे राइडर (5) और एम्मा (14) शामिल हैं. अधिकारियों के मुताबिक, जेट स्टेट्सविल रीजनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद लौटने की कोशिश कर रहा था, तभी यह जमीन से टकराकर आग की लपटों में घिर गया.यह बिजनेस जेट Cessna C550 था, जो कि एक बेहद ही लोकप्रिय मिड-साइज बिजनेस जेट है और दुनियाभर में इस्तेमाल किया जाता है.

यह विमान फ्लोरिडा के लिए रवाना हुआ था और सुबह करीब 10 बजे उड़ान भरी थी. हादसे के समय मौसम में हल्की बूंदाबांदी और बादल थे. ये जेट ग्रेग बिफल की कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड था. हालांकि दुर्घटना का कारण अभी स्पष्ट नहीं है.

कौन-कौन थे विमान में?

ग्रेग बिफल (55), उनकी पत्नी क्रिस्टिना और बच्चे राइडर व एम्मा

डेनिस डटन और उनका बेटा जैक

क्रेग वाड्सवर्थ, जो बिफल के करीबी दोस्त थे



हादसे के चश्मदीदों ने क्या बताया

हादसे के समय पास के लेकवुड गोल्फ क्लब में खेल रहे गोल्फरों ने बिजनेस जेट को बेहद नीचे उड़ते देखा. जिसमें से एक ने बताया कि प्लेन को इतना नीचे देखा हमारे मुंह से निकल गया कि ओह माय गॉड! यह बहुत नीचे है. NTSB और FAA ने जांच शुरू कर दी है. जानकारी के मुताबिक जेट 1981 में बना था और आमतौर पर 6-8 यात्रियों की क्षमता रखता है. ग्रेग बिफल ने NASCAR में 50 से ज्यादा रेस जीती थीं और 2000 में ट्रक सीरीज तथा 2002 में Xfinity सीरीज का खिताब जीता था. 2024 में बिफल को ह्यूमैनिटेरियन प्रयासों के लिए भी सम्मानित किया गया था.

अमेरिका में विमान हादसों का आंकड़ा

साल 2025 में अब तक 1,331 विमान हादसे हुए हैं, जबकि 2024 में यह संख्या 1,482 थी. इस साल दुनिया में कई बड़े हादसे हुए, जिनमें वॉशिंगटन में प्लेन-हेलिकॉप्टर टक्कर (67 मौतें), भारत में एयर इंडिया क्रैश (260 मौतें) और रूस के फार ईस्ट में हादसा (48 मौतें) शामिल हैं.