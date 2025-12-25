प्रेमी की प्रताड़ना से परेशान छात्रा ने की आत्महत्या की कोशिश, हिंदू संगठनों ने SP ऑफिस पर पढ़ी हनुमान चालिसा

उत्तर प्रदेश के ललितपुर में एक मुस्लिम युवक की प्रताड़ना से तंग आकर एक छात्रा द्वारा आत्महत्या का प्रयास करने का मामला सामने आया है. घटना से आक्रोशित हिंदू संगठनों ने पुलिस अधीक्षक (एसपी) ऑफिस का घेराव कर नारेबाजी की. इन कार्यकर्ताओं ने एसपी ऑफिस के गेट पर ही हनुमान चालीसा का पाठ किया. एसपी ने पूरे मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

यह पूरा मामला थाना वानपुर क्षेत्र का है. वहां की एक 10वीं की छात्रा ने एक मुस्लिम युवक की प्रताड़ना से तंग आकर जहर पीकर आत्महत्या करने का प्रयास किया. उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है.उसका इलाज झांसी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है. परिजनो की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज की है. पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है.

बजरंग दल के आरोप

मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के बजरंग दल के सह संयोजक नीलेश उटमालिया ने बताया कि यहां के होटल में लव जिहाद की सूचना मिलने के बाद अजमत खान को होटल के कमरे में छात्रा के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया. उसका मोबाइल चेक किया गया तो उसके मोबाइल में 20 से अधिक हिन्दू लड़कियों की अश्लील वीडियो मिली. इसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया. युवक के मोबाइल की जांच से पता चला कि वह युवक हिन्दू लड़कियों को फंसा कर उनका यौन शोषण और उसके बाद उन्हें ब्लैकमेल करता है.

यह मामला सामने आने के बाद ललितपुर के हिन्दू संगठनों ने कलेक्ट्रेट से एसपी ऑफिस तक जमकर नारेबाजी की और एसपी ऑफिस का घेराव किया. इन कार्यकर्ताओं ने ऑफिस के गेट पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया. कार्यकर्ताओं ने मांग की कि पुलिस आरोपी युवक के घर पर बुलडोजर चढ़ाते हुए उसकी संपत्ति की जांच करे.

हिंदूवादी संगठनों का आरोप है कि आरोपी युवक मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के इसी होटल में लड़कियों का यौन शोषण करता था.

बजरंग दल के प्रांत संयोजक शुभम कौशिक ने बताया कि थाना बानपुर क्षेत्र का रहने बाला अजमत खान अपने चार अन्य साथियों से मिलकर हिन्दू युवतियों को बहला फुसला कर उन्हें लव जिहाद का शिकार बनाता है. वह मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के होटलों में हिंदू लड़कियों का यौन शोषण करता है.उसके खिलाफ उन्होंने एसपी ललितपुर से आरोपी की संपत्ति की जांच पड़ताल और उसके घर पर बुलडोजर चढ़ाकर सजा देने की मांग की है.

पुलिस अधीक्षक ने क्या कहा है

एसपी ने प्रदर्शनकारियों को समझाते हुए आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की बात कही है. उन्होंने इससे जुड़े अन्य मामलों की जानकारी और शिकायत देने की भी अपील की है.

इस पूरे प्रकरण में एसपी मुहम्मद मुश्ताक का कहना है कि उन्हें मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से एक सूचना मिली थी कि एक लड़का और लड़की एक होटल में पकड़े गए हैं.इसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने आरोपी युवक को जेल भेज दिया था. उन्होंने बताया कि पीड़ित छात्रा के पिता ने एक तहरीर दी है. उन्होंने कहा कि लड़की के पिता की तहरीर पर मामला दर्ज किया गया है.उन्होंने कहा कि इस मामले में जिस वैधानिक कार्रवाई की जरूरत होगी, उसे आगे किया जाएगा.

