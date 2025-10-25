अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में गोलीबारी, 2 की मौत, कई घायल 

उत्तरी कैरोलिना के दक्षिण-पूर्वी हिस्से में सप्ताहांत के दौरान आयोजित एक बड़ी पार्टी में हुई गोलीबारी में दो लोगों की मौत हो गई. साथ ही कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, शेरिफ ने शनिवार को बताया. रोबेसन काउंटी के शेरिफ बर्निस विल्किंस के कार्यालय की तरफ से बताया गया है कि कुल 13 लोगों को गोली मारी गई है. उन्होंने बताया कि शनिवार तड़के जांच अधिकारी और बाकी अधिकारी मैक्सटन के पास एक काउंटी में स्थित पार्टी स्थल पर मौजूद थे. यह स्थान रैले से लगभग 150 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम और साउथ कैरोलिना की सीमा के करीब है. प्रेस रिलीज के अनुसार, 'वर्तमान में समुदाय के लिए कोई खतरा नहीं है क्योंकि यह घटना एक अलग-थलग मामला प्रतीत होती है.'