विज्ञापन
विशेष लिंक

अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में गोलीबारी, 2 की मौत, कई घायल 

उत्तरी कैरोलिना के दक्षिण-पूर्वी हिस्से में सप्ताहांत के दौरान आयोजित एक बड़ी पार्टी में हुई गोलीबारी में दो लोगों की मौत हो गई. साथ ही कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, शेरिफ ने शनिवार को बताया.

Read Time: 1 min
Share
अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में गोलीबारी, 2 की मौत, कई घायल 
वॉशिंगटन:

उत्तरी कैरोलिना के दक्षिण-पूर्वी हिस्से में सप्ताहांत के दौरान आयोजित एक बड़ी पार्टी में हुई गोलीबारी में दो लोगों की मौत हो गई. साथ ही कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, शेरिफ ने शनिवार को बताया. रोबेसन काउंटी के शेरिफ बर्निस विल्किंस के कार्यालय की तरफ से बताया गया है कि कुल 13 लोगों को गोली मारी गई है. उन्होंने बताया कि शनिवार तड़के जांच अधिकारी और बाकी अधिकारी मैक्सटन के पास एक काउंटी में स्थित पार्टी स्थल पर मौजूद थे. यह स्थान रैले से लगभग 150 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम और साउथ कैरोलिना की सीमा के करीब है. प्रेस रिलीज के अनुसार, 'वर्तमान में समुदाय के लिए कोई खतरा नहीं है  क्योंकि यह घटना एक अलग-थलग मामला प्रतीत होती है.' 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com