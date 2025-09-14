विज्ञापन
विशेष लिंक

क्या है रीको एक्ट? सोरोस के खिलाफ हो रहा जिसका जिक्र, क्या एक्शन ले सकते हैं ट्रंप

रीको अधिनियम के तहत आरोप आमतौर पर संगठित आपराधिक गतिविधियों, जैसे अवैध सट्टेबाजी और ऋण वसूली के लिए लगाए जाते हैं. आरोप सिद्ध होने पर जेल की सजा हो सकती है या फिर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है.

Read Time: 3 mins
Share
क्या है रीको एक्ट? सोरोस के खिलाफ हो रहा जिसका जिक्र, क्या एक्शन ले सकते हैं ट्रंप
ट्रंप ने सोरोस पर लगाया 'दंगों की फंडिंग' का आरोप
  • डोनाल्ड ट्रंप ने जॉर्ज सोरोस पर अमेरिकी विरोध प्रदर्शनों को वित्तपोषित करने का आरोप लगाया है.
  • ट्रंप ने सोरोस और उनके परिवार के खिलाफ रीको अधिनियम के तहत जांच और कार्रवाई का संकेत दिया है.
  • सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने विरोध प्रदर्शन फंडिंग के आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
वाशिंगटन:

ट्रंप ने एक बार फिर अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस (George Soros) की गतिविधियों को संदेहास्पद माना है. उन्होंने दावा किया कि यूएस में हो रहे विरोध प्रदर्शन को वह फंड मुहैया कराते हैं. यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने उन पर 'रीको' यानी 'रैकेटियर इन्फ्लुएंस्ड एंड करप्ट ऑर्गेनाइजेशंस' एक्ट के तहत कार्रवाई का संकेत दिया है. सोरोस के एनजीओ 'ओपन सोसाइटी फाउंडेशन' ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है.

ये भी पढ़ें- चीन पर 50 से 100% टैरिफ लगाओ, रूसी तेल खरीदना करो बंद... ट्रंप ने नाटो देशों को लिखी चिट्ठी

जॉर्ज सोरोस के खिलाफ धोखाधड़ी की जांच

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि उनका प्रशासन जॉर्ज सोरोस या उनके परिवार के खिलाफ धोखाधड़ी की जांच कर सकता है. उन्होंने 'डेमोक्रेटिक मेगाडोनर' पर विरोध प्रदर्शनों को वित्तपोषित करने का आरोप लगाया. शुक्रवार को फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा ,'हम सोरोस की जांच करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि यह उनके और अन्य लोगों के खिलाफ रीको का मामला है, यह सिर्फ विरोध प्रदर्शन नहीं है, बल्कि उससे बढ़कर है.'

सोरस और उनके बेटे को ट्रंप की चेतावनी

पिछले महीने ट्रुथ सोशल पोस्ट में ट्रंप ने इसी तरह की बात कही थी. उन्होंने सोरोस और उनके बेटे को चेतावनी देते हुए कहा था कि सरकार "आप पर नजर रख रही है. इतना ही नहीं, उन्होंने पिता-पुत्र की जोड़ी को 'साइकोपैथ का गुट' नाम दिया था.

ट्रंप वाशिंगटन डीसी के एक रेस्त्रां गए थे, जहां उनके विरोध में प्रदर्शन किया गया. ट्रंप का दावा ​​है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के बड़े डोनर (दानदाता) सोरोस ने इस कार्रवाई के लिए धन मुहैया कराया होगा. अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोरोस ने 2020 से अब तक डेमोक्रेट्स को करोड़ों डॉलर का दान दिया है. 2025 में ही वो 'प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम' से नवाजे गए थे.

सोरस के NGO ने किया फंडिंग से इनकार

दूसरी ओर, सोरोस के एनजीओ, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने इन आरोपों को खारिज किया है. इससे पहले भी उसने अगस्त में कहा था, "हम लोगों को विरोध प्रदर्शन करने के लिए पैसे नहीं देते, न ही प्रदर्शनकारियों को सीधे तौर पर प्रशिक्षित या इकट्ठा करते हैं."

बता दें कि रीको अधिनियम के तहत आरोप आमतौर पर संगठित आपराधिक गतिविधियों, जैसे अवैध सट्टेबाजी और ऋण वसूली के लिए लगाए जाते हैं. आरोप सिद्ध होने पर जेल की सजा हो सकती है या फिर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Donald Trump, RICO Case, George Soros, George Soros Ngo, US Protest
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com