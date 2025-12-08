विज्ञापन
हैदराबाद में होंगे 'डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू' और 'गूगल स्‍ट्रीट', जानें तेलंगाना में क्‍यों रखे जा रहे ऐसे नाम

तेलंगाना सरकार ने रविवार को बताया कि उसने प्रस्तावित ‘रीजनल रिंग रोड’ (आरआरआर) पर आगामी ग्रीनफील्ड रेडियल रोड का नाम दिवंगत उद्योगपति रतन टाटा के नाम पर रखने का फैसला किया है. एक अन्य प्रस्ताव में हैदराबाद में अमेरिका के महावाणिज्य दूतावास के साथ एक हाई-प्रोफाइल सड़क का नाम ‘डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू’ रखा जाएगा.

  • तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद की प्रमुख सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रखने का प्रस्ताव दिया है
  • 100 मीटर लंबी ग्रीनफील्ड रेडियल रोड का नाम पद्म भूषण रतन टाटा के सम्मान में रखने का संकल्प लिया गया है
  • गूगल स्ट्रीट और माइक्रोसॉफ्ट रोड जैसे नाम हैदराबाद में वैश्विक तकनीकी दिग्गजों की उपस्थिति को दर्शाते हैं
हैदराबाद:

हैदराबाद में डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू... जी हां, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में एक प्रमुख सड़क का नाम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखने का प्रस्ताव रखा है. 100 मीटर लंबी ग्रीनफील्ड रेडियल रोड का नाम पद्म भूषण रतन टाटा के नाम पर रखने का भी संकल्प लिया है. यह कदम 'तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट' से पहले दुनियाभर के लोगों का ध्यान आकर्षित करने के मकसद से उठाया गया है. तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट एक इंटरनेशनल इवेंट है जिसका राज्य बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है.  

हैदराबाद में होंगे 'डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू' और 'गूगल स्‍ट्रीट'

हैदराबाद के अमेरिकी महावाणिज्य दूतावास के साथ-साथ चलने वाली प्रमुख सड़क का नाम 'डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू' रखा जाने का प्रस्‍ताव है. अधिकारियों का मानना ​​है कि अमेरिका के बाहर किसी मौजूदा राष्ट्रपति को सम्मानित करने के मामले में यह दुनिया में पहली बार होगा. इससे पहले किसी देश में ऐसा देखने को नहीं मिला है. वैसे बता दें कि तेलंगाना में नामकरण की होड़ राजनीतिक हस्तियों से आगे बढ़कर, वैश्विक व्यापार और टेक्‍नोलॉजी के दिग्‍गजों को सम्मानित करने तक फैली हुई है, जिन्होंने हैदराबाद को एक टेक्‍नीकल हब के रूप में स्थापित करने में योगदान दिया है. इस लिस्‍ट में एक प्रमुख मार्ग का नाम 'गूगल स्ट्रीट' रखना भी शामिल है, जो इस क्षेत्र में वैश्विक तकनीकी दिग्गज की महत्वपूर्ण उपस्थिति और निवेश को दर्शाता है.

रतन टाटा के नाम पर भी एक रोड़ का नाम

'डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू' और 'गूगल स्‍ट्रीट' के अलावा हैदराबाद में 'माइक्रोसॉफ्ट रोड' और 'विप्रो जंक्शन' बनाने पर भी विचार किया जा रहा है. इसके अलावा राज्य ने रविरयाला स्थित नेहरू आउटर रिंग रोड को प्रस्तावित फ्यूचर सिटी से जोड़ने वाली 100 मीटर लंबी ग्रीनफील्ड रेडियल रोड का नाम पद्म भूषण रतन टाटा के नाम पर रखने का भी संकल्प लिया है. रविरयाला इंटरचेंज को पहले ही "टाटा इंटरचेंज" नाम दिया जा चुका है.

सड़कों का नामकरण करने का मकसद

मुख्यमंत्री रेड्डी ने कहा कि विश्व स्तर पर प्रभावशाली हस्तियों और प्रमुख निगमों के नाम पर सड़कों का नामकरण करने से दोहरा उद्देश्य पूरा होता है. यह एक उचित श्रद्धांजलि है और यात्रियों के लिए प्रेरणा का काम करता है, साथ ही हैदराबाद को वैश्विक स्तर पर पहचान के एक नए स्तर पर पहुंचाता है. हालांकि, केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता बंदी संजय कुमार ने रेड्डी की आलोचना करते हुए कहा कि हैदराबाद का नाम बदलकर 'वापस भाग्यनगर' कर देना चाहिए. उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, 'अगर कांग्रेस सरकार नाम बदलने के लिए इतनी ही उत्सुक है, तो उसे किसी ऐसे नाम से शुरुआत करनी चाहिए जिसका वास्तव में इतिहास और अर्थ हो.'

रेवंत रेड्डी ने कहा, 'जो भी ट्रेंड करता है, उसके नाम पर जगहों का नाम बदल रहे हैं. महाधरना के माध्यम से सरकार से सवाल पूछने और लोगों के वास्तविक मुद्दों को उठाने वाली एकमात्र पार्टी भाजपा ही है.'

