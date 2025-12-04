विज्ञापन
पुतिन की 'घोस्ट ट्रेन' का सीक्रेट! जिम, स्किनकेयर मशीनों से बुलेट प्रूफ स्टीम बाथ तक- पटरी पर दौड़ता एक महल

Vladimir Putin India Visit: व्लादिमीर पुतिन 4-5 दिसंबर को दिवसीय यात्रा पर भारत आ रहे हैं. जानिए उनके स्पेशल और सीक्रेट 'घोस्ट ट्रेन' के अंदर क्या कुछ है.

Read Time: 3 mins
पुतिन की 'घोस्ट ट्रेन' का सीक्रेट! जिम, स्किनकेयर मशीनों से बुलेट प्रूफ स्टीम बाथ तक- पटरी पर दौड़ता एक महल
Russian president Vladimir Putin Secret Ghost Train: पुतिन की घोस्ट ट्रेन क्यों है खास?
  • रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुरुवार को दो दिवसीय दौरे पर भारत की राजधानी दिल्ली पहुंचे रहे हैं
  • पुतिन की निजी ट्रेन को घोस्ट ट्रेन कहा जाता है जो गुप्त और बख्तरबंद है. इसे ट्रैक नहीं किया जा सकता
  • लीक डॉक्यूमेंट के अनुसार ट्रेन में पुतिन के लिए जिम, स्पा, मसाज टेबल और उच्च स्तरीय सौंदर्य उपकरण मौजूद हैं
Vladimir Putin India Visit: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज यानी गुरुवार, 4 दिसंबर को दो दिवसीय दौरे पर भारत पहुंच रहे हैं. इस मौके पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम हैं. रूसी राष्ट्रपति के स्वागत के लिए भारत की राष्ट्रीय राजधानी पूरी तरह से तैयार है. भारत और रूस के बीच की दोस्ती काफी पुरानी है, ऐसे में रूसी राष्ट्रपति के भारत दौरे पर कई मुद्दों पर चर्चा संभव है. चलिए आज मौका भी है और दस्तूर भी. आज क्यों न आपको पुतिन के खास ट्रेन 'घोस्ट' के बारे में कुछ दिलचस्प बात बताएं.

जिम, स्पा, स्किनकेयर पार्लर.. लीक हुए डॉक्यूमेंट में हुआ था इस ट्रेन का खुलासा

यह तो पूरी दुनिया जानती है कि पुतिन ट्रेन का उपयोग करते हैं. रूसी सरकार ने खुद कई बार शानदार तरीके से सजाए गए ट्रेन के बोर्डरूम में आयोजित बैठकों की तस्वीरें जारी की हैं. हालांकि, ट्रेन की बाकि लगभग 20 बोगियों में क्या है, इस सीक्रेट को रूसी सरकार ने बड़े ध्यान से दुनिया से बचाने की कोशिश की है. व्लादिमीर पुतिन की इस प्राइवेट ट्रेन को "घोस्ट ट्रेन" कहा जाता है क्योंकि यह एक गुप्त और बख्तरबंद ट्रेन है जिसे सार्वजनिक तौर पर ट्रैक नहीं किया जा सकता है. वैसे तो ट्रेन का कोई औपचारिक नाम नहीं है, लेकिन इसके सीक्रेट नेचर को देखते हुए इसे घोस्ट ट्रेन कहा जाता है. घोस्ट यानी भूत.

CNN की रिपोर्ट के अनुसार इस ट्रेन से जुड़े डॉक्यूमेंट लीक हुए थे जिसमें जानकारी सामने आई कि इसमें पुतिन के लिए खास तौर पर डिज़ाइन किया गया शानदार जिम और स्पा भी है. इसमें एक पूरा कॉस्मेटोलॉजी सेंटर बना हुआ है. इसमें एक मसाज टेबल होने के साथ-साथ सभी प्रकार के उच्च-स्तरीय सौंदर्य उपकरणों (ब्यूटी इक्विपमेंट) से लगे हुए हैं.

इतना ही नहीं इसमें स्किनकेयर की मशीने भी है. यानी त्वचा की कोमलता को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाने वाली रेडियो-फ़्रीक्वेंसी मशीन लगी हैं. इन डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि इस ट्रेन को ऐसे डिजाइन किया गया है कि यहां किसी माइक को छुपाकर नहीं लगाया जा सकता. यानी अंदर क्या बात हुई है, वो बाहर लीक नहीं हो सकता.

इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि इस ट्रेन में टाइल्स लगा बाथरूम है जिसमें तुर्की की फेमस स्टीम बाथ और शॉवर की सुविधा है. इसमें पुतिन पानी के भाप से नहाते हैं.

यह भी पढ़ें: पुतिन का 'ब्लड बाथ' सीक्रेट... साइबेरियाई हिरणों के खून में छिपा रूसी राष्ट्रपति की फिटनेस का सच?

पूरी स्टोरी पढ़ें

Vladimir Putin, Vladimir Putin India Visit, India Russia Relation
